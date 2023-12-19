Курганские VIP обратились к сотрудникам ФСБ

20 декабря 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Сотрудников ФСБ поздравили губернатор Шумков и глава Кургана Ситникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава города Кургана Елена Ситникова обратились к сотрудникам и ветеранам органов безопасности в связи с профессиональным праздником. Обращения размещены в официальных telegram-каналах курганских властей. «Ваша работа не всегда заметна простым гражданам, но благодаря ей жители региона могут быть спокойны за себя и своих детей. Ответственное и грамотное выполнение сотрудниками УФСБ России по Курганской области своих служебных обязанностей, высокий профессионализм и преданность Родине позволяют сохранять на территории региона стабильную обстановку, пресечь попытки деструктивного влияния на общество», — говорится в поздравлении Вадима Шумкова. Губернатор поблагодарил личный состав управления за вклад в борьбу с преступностью, защиту национальных интересов и суверенитета страны. Он пожелал успехов в службе, здоровья и благополучия. Елена Ситникова отметила, что сложная и ответственная работа сотрудников органов безопасности особенно важна в наши дни. «От себя лично, администрации города и всех курганцев желаю всем сотрудникам ФСБ России и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, мирного неба над головой!» — написала глава города в своем telegram-канале. Поздравления разместили спикер областной думы Дмитрий Фролов, глава города Шадринска Антон Мокан. Они отметили, что сотрудники успешно противодействуют современным вызовам и угрозам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава города Кургана Елена Ситникова обратились к сотрудникам и ветеранам органов безопасности в связи с профессиональным праздником. Обращения размещены в официальных telegram-каналах курганских властей. «Ваша работа не всегда заметна простым гражданам, но благодаря ей жители региона могут быть спокойны за себя и своих детей. Ответственное и грамотное выполнение сотрудниками УФСБ России по Курганской области своих служебных обязанностей, высокий профессионализм и преданность Родине позволяют сохранять на территории региона стабильную обстановку, пресечь попытки деструктивного влияния на общество», — говорится в поздравлении Вадима Шумкова. Губернатор поблагодарил личный состав управления за вклад в борьбу с преступностью, защиту национальных интересов и суверенитета страны. Он пожелал успехов в службе, здоровья и благополучия. Елена Ситникова отметила, что сложная и ответственная работа сотрудников органов безопасности особенно важна в наши дни. «От себя лично, администрации города и всех курганцев желаю всем сотрудникам ФСБ России и ветеранам органов безопасности крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно, мирного неба над головой!» — написала глава города в своем telegram-канале. Поздравления разместили спикер областной думы Дмитрий Фролов, глава города Шадринска Антон Мокан. Они отметили, что сотрудники успешно противодействуют современным вызовам и угрозам.