19 декабря 2023

В пермском аэропорту построят новую вышку для управления полетами

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, ожидание, споттинг, летное поле, атр72
Новый командный пункт будет иметь семь этажей Фото:

В аэропорту Перми «Большое Савино» построят новую вышку с командно-диспетчерским пунктом. Согласно проекту, в сооружении будет семь этажей, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте Главгосэкспертизы России.

«Заданием на проектирование предусмотрено строительство семиэтажной вышки командно-диспетчерского пункта. В здании оборудуют рабочие места для персонала, обеспечивающего полеты гражданской авиации, технического персонала и сотрудников других служб», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что рядом с вышкой благоустроят территорию и сделают автомобильную стоянку. Экспертиза выдала положительное заключение на строительство командно-диспетчерского пункта.

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В аэропорту Перми «Большое Савино» построят новую вышку с командно-диспетчерским пунктом. Согласно проекту, в сооружении будет семь этажей, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте Главгосэкспертизы России. «Заданием на проектирование предусмотрено строительство семиэтажной вышки командно-диспетчерского пункта. В здании оборудуют рабочие места для персонала, обеспечивающего полеты гражданской авиации, технического персонала и сотрудников других служб», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что рядом с вышкой благоустроят территорию и сделают автомобильную стоянку. Экспертиза выдала положительное заключение на строительство командно-диспетчерского пункта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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