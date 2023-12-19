В пермском аэропорту построят новую вышку для управления полетами

В аэропорту Перми «Большое Савино» построят новую вышку с командно-диспетчерским пунктом. Согласно проекту, в сооружении будет семь этажей, а его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Информация об этом опубликована на сайте Главгосэкспертизы России.
«Заданием на проектирование предусмотрено строительство семиэтажной вышки командно-диспетчерского пункта. В здании оборудуют рабочие места для персонала, обеспечивающего полеты гражданской авиации, технического персонала и сотрудников других служб», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что рядом с вышкой благоустроят территорию и сделают автомобильную стоянку. Экспертиза выдала положительное заключение на строительство командно-диспетчерского пункта.
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