Washington Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

20 декабря 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

The Washington Post убрала все новости по Украине с отдельной вкладки на своем сайте Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская газета The Washington Post убрала на своем сайте рубрику, посвященную спецоперации РФ на Украине. Изначально все новости и материалы по соответствующей теме находились во вкладке «Война на Украине». Отдельная рубрика была создана на сайте The Washington Post после 24 февраля 2022 года. Теперь же рубрику убрали и все новости по Украине перенесены на вкладку «Мир». Страны Запада все чаще высказываются об усталости от украинского конфликта. Негативные настроения в адрес Киева также присутствуют в США.

Американская газета The Washington Post убрала на своем сайте рубрику, посвященную спецоперации РФ на Украине. Изначально все новости и материалы по соответствующей теме находились во вкладке «Война на Украине». Отдельная рубрика была создана на сайте The Washington Post после 24 февраля 2022 года. Теперь же рубрику убрали и все новости по Украине перенесены на вкладку «Мир». Страны Запада все чаще высказываются об усталости от украинского конфликта. Негативные настроения в адрес Киева также присутствуют в США.