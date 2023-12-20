Washington Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

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The Washington Post убрала все новости по Украине с отдельной вкладки на своем сайте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская газета The Washington Post убрала на своем сайте рубрику, посвященную спецоперации РФ на Украине. Изначально все новости и материалы по соответствующей теме находились во вкладке «Война на Украине».

Отдельная рубрика была создана на сайте The Washington Post после 24 февраля 2022 года. Теперь же рубрику убрали и все новости по Украине перенесены на вкладку «Мир».

Страны Запада все чаще высказываются об усталости от украинского конфликта. Негативные настроения в адрес Киева также присутствуют в США.

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Американская газета The Washington Post убрала на своем сайте рубрику, посвященную спецоперации РФ на Украине. Изначально все новости и материалы по соответствующей теме находились во вкладке «Война на Украине». Отдельная рубрика была создана на сайте The Washington Post после 24 февраля 2022 года. Теперь же рубрику убрали и все новости по Украине перенесены на вкладку «Мир». Страны Запада все чаще высказываются об усталости от украинского конфликта. Негативные настроения в адрес Киева также присутствуют в США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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