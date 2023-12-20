Washington Post убрала с главной страницы вкладку о конфликте на Украине

The Washington Post убрала все новости по Украине с отдельной вкладки на своем сайте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Американская газета The Washington Post убрала на своем сайте рубрику, посвященную спецоперации РФ на Украине. Изначально все новости и материалы по соответствующей теме находились во вкладке «Война на Украине».
Отдельная рубрика была создана на сайте The Washington Post после 24 февраля 2022 года. Теперь же рубрику убрали и все новости по Украине перенесены на вкладку «Мир».
Страны Запада все чаще высказываются об усталости от украинского конфликта. Негативные настроения в адрес Киева также присутствуют в США.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.