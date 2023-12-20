Махонин наградил профессора Пермского медуниверситета, лечившего бойцов на СВО

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Врач ПГМУ лечил гражданское население, а также военнослужащих в ЛНР и Запорожье Фото:

Профессор кафедры Пермского государственного медицинского университета Андрей Шаврин получил медаль Луки Крымского из рук губернатора Дмитрия Махонина. Награждение состоялось в рамках заседания краевого правительства 20 декабря, прямая трансляция велась в паблике «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении Шаврина подписал ранее президента России.

Врач удостоился награды главы государства «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, за оказание медицинской помощи гражданскому населению ЛНР и Запорожской области, а также военнослужащим». «Хочу сказать всем огромное спасибо, особенно, участникам специальной военной операции за то, что вы делаете для нашей страны и Пермского края», — обратился Махонин к награждаемым перед началом торжественной церемонии.

В ходе заседания правительства его участники обсудили вопросы привлечения медицинских кадров в медучреждения. Также были подведены итоги реализации региональной программы газификации в текущем году.

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Профессор кафедры Пермского государственного медицинского университета Андрей Шаврин получил медаль Луки Крымского из рук губернатора Дмитрия Махонина. Награждение состоялось в рамках заседания краевого правительства 20 декабря, прямая трансляция велась в паблике «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Указ о награждении Шаврина подписал ранее президента России. Врач удостоился награды главы государства «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, за оказание медицинской помощи гражданскому населению ЛНР и Запорожской области, а также военнослужащим». «Хочу сказать всем огромное спасибо, особенно, участникам специальной военной операции за то, что вы делаете для нашей страны и Пермского края», — обратился Махонин к награждаемым перед началом торжественной церемонии. В ходе заседания правительства его участники обсудили вопросы привлечения медицинских кадров в медучреждения. Также были подведены итоги реализации региональной программы газификации в текущем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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