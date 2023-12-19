Главе Нового Уренгоя подарили игру про газовую столицу ЯНАО. Фото

Мэру Андрею Воронову подарили интеллектуальную игру про Новый Уренгой

20 декабря 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Школьники Нового Уренгоя подарили главе города интеллектуальную настольную игру Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов получил в подарок интеллектуальную настольную игру про газовую столицу округа от школьников города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Получил сегодня первый новогодний подарок в этом году. В гости пришли Аделя и Семен, подарили интеллектуальную настольную игру про Новый Уренгой. Ребята придумали и создали ее сами!», — написал глава города в telegram. Юные создатели игры учатся в школе №16, они приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных медиапроектов и вошли в 25 лучших команд. Глава города отметил, что игру необходимо запустить в массовое производство. Ученики школы №16 сыграли в настольную игру с главой Нового Уренгоя Фото: telegram-канал главы Нового Уренгоя Андрея Воронова

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов получил в подарок интеллектуальную настольную игру про газовую столицу округа от школьников города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Получил сегодня первый новогодний подарок в этом году. В гости пришли Аделя и Семен, подарили интеллектуальную настольную игру про Новый Уренгой. Ребята придумали и создали ее сами!», — написал глава города в telegram. Юные создатели игры учатся в школе №16, они приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных медиапроектов и вошли в 25 лучших команд. Глава города отметил, что игру необходимо запустить в массовое производство.