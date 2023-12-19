19 декабря 2023

Главе Нового Уренгоя подарили игру про газовую столицу ЯНАО. Фото

Мэру Андрею Воронову подарили интеллектуальную игру про Новый Уренгой
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый Уренгой, стела, новый уренгой
Школьники Нового Уренгоя подарили главе города интеллектуальную настольную игру Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов получил в подарок интеллектуальную настольную игру про газовую столицу округа от школьников города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Получил сегодня первый новогодний подарок в этом году. В гости пришли Аделя и Семен, подарили интеллектуальную настольную игру про Новый Уренгой. Ребята придумали и создали ее сами!», — написал глава города в telegram.

Юные создатели игры учатся в школе №16, они приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных медиапроектов и вошли в 25 лучших команд. Глава города отметил, что игру необходимо запустить в массовое производство.

Ученики школы №16 сыграли в настольную игру с главой Нового Уренгоя
Ученики школы №16 сыграли в настольную игру с главой Нового Уренгоя
Фото:

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов получил в подарок интеллектуальную настольную игру про газовую столицу округа от школьников города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Получил сегодня первый новогодний подарок в этом году. В гости пришли Аделя и Семен, подарили интеллектуальную настольную игру про Новый Уренгой. Ребята придумали и создали ее сами!», — написал глава города в telegram. Юные создатели игры учатся в школе №16, они приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных медиапроектов и вошли в 25 лучших команд. Глава города отметил, что игру необходимо запустить в массовое производство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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