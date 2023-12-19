Школьники Нового Уренгоя подарили главе города интеллектуальную настольную игру
Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов получил в подарок интеллектуальную настольную игру про газовую столицу округа от школьников города. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Получил сегодня первый новогодний подарок в этом году. В гости пришли Аделя и Семен, подарили интеллектуальную настольную игру про Новый Уренгой. Ребята придумали и создали ее сами!», — написал глава города в telegram.
Юные создатели игры учатся в школе №16, они приняли участие во Всероссийском конкурсе социальных медиапроектов и вошли в 25 лучших команд. Глава города отметил, что игру необходимо запустить в массовое производство.
Ученики школы №16 сыграли в настольную игру с главой Нового Уренгоя
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