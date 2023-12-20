Пожар на Артиллерийской в Челябинске уничтожил 45 мотоциклов на 20 млн рублей

20 декабря 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Ни один из 45 мотоциклов, находившихся в здании сервиса, не подлежит восстановлению Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пожаре в ночь на 20 декабря на улице Артиллерийской в Челябинске сгорело 45 мотоциклов. По словам владельца автосервиса Петра Согрина, ущерб составил 20 миллионов рублей. «Сгоревший автосервис на улице Артиллерийской оказался самым крупным в Челябинске сервисом по продаже и ремонту мотоциклов. На площади 200 квадратных метров сгорело 45 мотоциклов на 20 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру». Владелец сервиса Петр Согрин вложил в ремонт и оборудование сервиса около 15 миллионов рублей. Сервис работает на протяжении 14 лет. Байкеры из Екатеринбурга начали сбор средств на его восстановление. Пожар, по всей видимости, произошел из-за короткого замыкания видеорегистратора, находившегося под потолком помещения. Сигнал о пожаре поступил в 4:40 утра 20 декабря. Пожарные приехали быстро, но к тому времени пламя было уже достаточно сильным, и спасти дорогую технику не удалось.

В пожаре в ночь на 20 декабря на улице Артиллерийской в Челябинске сгорело 45 мотоциклов. По словам владельца автосервиса Петра Согрина, ущерб составил 20 миллионов рублей. «Сгоревший автосервис на улице Артиллерийской оказался самым крупным в Челябинске сервисом по продаже и ремонту мотоциклов. На площади 200 квадратных метров сгорело 45 мотоциклов на 20 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру». Владелец сервиса Петр Согрин вложил в ремонт и оборудование сервиса около 15 миллионов рублей. Сервис работает на протяжении 14 лет. Байкеры из Екатеринбурга начали сбор средств на его восстановление. Пожар, по всей видимости, произошел из-за короткого замыкания видеорегистратора, находившегося под потолком помещения. Сигнал о пожаре поступил в 4:40 утра 20 декабря. Пожарные приехали быстро, но к тому времени пламя было уже достаточно сильным, и спасти дорогую технику не удалось.