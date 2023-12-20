Пожар на Артиллерийской в Челябинске уничтожил 45 мотоциклов на 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Ни один из 45 мотоциклов, находившихся в здании сервиса, не подлежит восстановлению Фото:

В пожаре в ночь на 20 декабря на улице Артиллерийской в Челябинске сгорело 45 мотоциклов. По словам владельца автосервиса Петра Согрина, ущерб составил 20 миллионов рублей.

«Сгоревший автосервис на улице Артиллерийской оказался самым крупным в Челябинске сервисом по продаже и ремонту мотоциклов. На площади 200 квадратных метров сгорело 45 мотоциклов на 20 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру».

Владелец сервиса Петр Согрин вложил в ремонт и оборудование сервиса около 15 миллионов рублей. Сервис работает на протяжении 14 лет. Байкеры из Екатеринбурга начали сбор средств на его восстановление.

Пожар, по всей видимости, произошел из-за короткого замыкания видеорегистратора, находившегося под потолком помещения. Сигнал о пожаре поступил в 4:40 утра 20 декабря. Пожарные приехали быстро, но к тому времени пламя было уже достаточно сильным, и спасти дорогую технику не удалось.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пожаре в ночь на 20 декабря на улице Артиллерийской в Челябинске сгорело 45 мотоциклов. По словам владельца автосервиса Петра Согрина, ущерб составил 20 миллионов рублей. «Сгоревший автосервис на улице Артиллерийской оказался самым крупным в Челябинске сервисом по продаже и ремонту мотоциклов. На площади 200 квадратных метров сгорело 45 мотоциклов на 20 миллионов рублей», — сообщает издание «74.ру». Владелец сервиса Петр Согрин вложил в ремонт и оборудование сервиса около 15 миллионов рублей. Сервис работает на протяжении 14 лет. Байкеры из Екатеринбурга начали сбор средств на его восстановление. Пожар, по всей видимости, произошел из-за короткого замыкания видеорегистратора, находившегося под потолком помещения. Сигнал о пожаре поступил в 4:40 утра 20 декабря. Пожарные приехали быстро, но к тому времени пламя было уже достаточно сильным, и спасти дорогую технику не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...