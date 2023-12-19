19 декабря 2023

В Челябинске открытым пламенем горел автосервис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные не дали перейти огню на жилые постройки Фото:

Ранним утром 20 декабря в Челябинске по улице Артиллерийской произошло возгорание автосервиса в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Челябинской области.

«Ранним утром челябинские огнеборцы тушили серьезный пожар: в частном секторе по ул. Артиллерийской горел открытым пламенем автосервис, произошло обрушение кровли», — говорится в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло в частном секторе. Из-за плотности построек существовала угроза перехода огня на жилые дома.

В настоящий момент пожар и открытое горение ликвидированы. Пострадавших нет. Специалистами будет проведено следствие по установке причины пожара.

Пожар произошел рано утром в автосервисе
Пожар произошел рано утром в автосервисе
Пожар произошел рано утром в автосервисе
Пожар произошел рано утром в автосервисе

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Ранним утром 20 декабря в Челябинске по улице Артиллерийской произошло возгорание автосервиса в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Челябинской области. «Ранним утром челябинские огнеборцы тушили серьезный пожар: в частном секторе по ул. Артиллерийской горел открытым пламенем автосервис, произошло обрушение кровли», — говорится в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло в частном секторе. Из-за плотности построек существовала угроза перехода огня на жилые дома. В настоящий момент пожар и открытое горение ликвидированы. Пострадавших нет. Специалистами будет проведено следствие по установке причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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