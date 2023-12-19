Ранним утром 20 декабря в Челябинске по улице Артиллерийской произошло возгорание автосервиса в частном секторе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Челябинской области.
«Ранним утром челябинские огнеборцы тушили серьезный пожар: в частном секторе по ул. Артиллерийской горел открытым пламенем автосервис, произошло обрушение кровли», — говорится в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло в частном секторе. Из-за плотности построек существовала угроза перехода огня на жилые дома.
В настоящий момент пожар и открытое горение ликвидированы. Пострадавших нет. Специалистами будет проведено следствие по установке причины пожара.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.