Жительница ХМАО избила полицейского, который пришел к ней на помощь

21 декабря 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

Женщина избила сотрудника полиции, который приехал по ее же вызову Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО женщина избила полицейского, приехавшего на вызов по ее звонку. За это гражданка понесет наказание. Информация об этом размещена в картотеке дел Нефтеюганского районного суда. «[Осужденная] будучи в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя законные требования сотрудника полиции […] нанесла один удар правой рукой, сжатой в кулак, в область лица. После чего нанесла два удара ладонью правой руки в область правой руки, причинив сотруднику телесные повреждения», — сообщается в картотеке суда. Кроме того, женщина ударила полицейского по лицу. Сотрудник приехал к женщине по ее же вызову: она заявила, что ее избили. Когда полицейский пытался выяснить детали происшествия, югорчанка напала на него. Женщине назначили штраф в 7000 рублей.

В ХМАО женщина избила полицейского, приехавшего на вызов по ее звонку. За это гражданка понесет наказание. Информация об этом размещена в картотеке дел Нефтеюганского районного суда. «[Осужденная] будучи в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя законные требования сотрудника полиции […] нанесла один удар правой рукой, сжатой в кулак, в область лица. После чего нанесла два удара ладонью правой руки в область правой руки, причинив сотруднику телесные повреждения», — сообщается в картотеке суда. Кроме того, женщина ударила полицейского по лицу. Сотрудник приехал к женщине по ее же вызову: она заявила, что ее избили. Когда полицейский пытался выяснить детали происшествия, югорчанка напала на него. Женщине назначили штраф в 7000 рублей.