20 декабря 2023

Жительница ХМАО избила полицейского, который пришел к ней на помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полицейские, автомобиль, полиция
Женщина избила сотрудника полиции, который приехал по ее же вызову Фото:

В ХМАО женщина избила полицейского, приехавшего на вызов по ее звонку. За это гражданка понесет наказание. Информация об этом размещена в картотеке дел Нефтеюганского районного суда.

«[Осужденная] будучи в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя законные требования сотрудника полиции […] нанесла один удар правой рукой, сжатой в кулак, в область лица. После чего нанесла два удара ладонью правой руки в область правой руки, причинив сотруднику телесные повреждения», — сообщается в картотеке суда. Кроме того, женщина ударила полицейского по лицу.

Сотрудник приехал к женщине по ее же вызову: она заявила, что ее избили. Когда полицейский пытался выяснить детали происшествия, югорчанка напала на него. Женщине назначили штраф в 7000 рублей.

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В ХМАО женщина избила полицейского, приехавшего на вызов по ее звонку. За это гражданка понесет наказание. Информация об этом размещена в картотеке дел Нефтеюганского районного суда. «[Осужденная] будучи в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя законные требования сотрудника полиции […] нанесла один удар правой рукой, сжатой в кулак, в область лица. После чего нанесла два удара ладонью правой руки в область правой руки, причинив сотруднику телесные повреждения», — сообщается в картотеке суда. Кроме того, женщина ударила полицейского по лицу. Сотрудник приехал к женщине по ее же вызову: она заявила, что ее избили. Когда полицейский пытался выяснить детали происшествия, югорчанка напала на него. Женщине назначили штраф в 7000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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