В России обязали сертифицировать самокаты

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Снег в городе. Екатеринбург, снег, снегопад, зима, электросамокат
Электросамокаты в России будут только сертифицированные Фото:

В России введена обязательная сертификация электросамокатов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это снизит число ДТП с транспортным средством.

«В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — приводит слова Мантурова пресс-служба правительства РФ.

Также сертификацию должны проходить электродвигатели. Это снизит случаи обмана недобросовестными импортерами и улучшит конкурентную среду в интересах российских производителей, заключил министр.

В 2023 году было зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Это второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагал увеличить штрафы для водителей за превышение скорости.

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В России введена обязательная сертификация электросамокатов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это снизит число ДТП с транспортным средством. «В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — приводит слова Мантурова пресс-служба правительства РФ. Также сертификацию должны проходить электродвигатели. Это снизит случаи обмана недобросовестными импортерами и улучшит конкурентную среду в интересах российских производителей, заключил министр. В 2023 году было зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Это второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагал увеличить штрафы для водителей за превышение скорости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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