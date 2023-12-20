В России обязали сертифицировать самокаты

В России введена обязательная сертификация электросамокатов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это снизит число ДТП с транспортным средством.
«В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — приводит слова Мантурова
Также сертификацию должны проходить электродвигатели. Это снизит случаи обмана недобросовестными импортерами и улучшит конкурентную среду в интересах российских производителей, заключил министр.
В 2023 году было зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Это второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагал увеличить штрафы для водителей за превышение скорости.
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