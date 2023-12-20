Общество Транспорт В России обязали сертифицировать самокаты 20 декабря 2023 в 21:39 Размер текста - 17 + Электросамокаты в России будут только сертифицированные Фото: Размик Закарян © URA.RU В России введена обязательная сертификация электросамокатов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это снизит число ДТП с транспортным средством. «В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — приводит слова Мантурова пресс-служба правительства РФ . Также сертификацию должны проходить электродвигатели. Это снизит случаи обмана недобросовестными импортерами и улучшит конкурентную среду в интересах российских производителей, заключил министр. В 2023 году было зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Это второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагал увеличить штрафы для водителей за превышение скорости. В России введена обязательная сертификация электросамокатов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, это снизит число ДТП с транспортным средством. «В отношении электросамокатов введение обязательной сертификации призвано предотвратить участившиеся случаи причинения вреда жизни и здоровью граждан. А дополнительное введение обязательного ограничения скорости позволит снизить количество ДТП», — приводит слова Мантурова пресс-служба правительства РФ. Также сертификацию должны проходить электродвигатели. Это снизит случаи обмана недобросовестными импортерами и улучшит конкурентную среду в интересах российских производителей, заключил министр. В 2023 году было зафиксировано более 2,6 тысячи ДТП с участием электросамокатов. Это второе больше, чем за аналогичный период прошлого года. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагал увеличить штрафы для водителей за превышение скорости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям