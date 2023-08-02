Какие штрафы планируют ввести для водителей электросамокатов

В ГД обсуждается введение штрафов за езду на электросамокате вдвоем
Российские законодатели планируют введение штрафов для пользователей электросамокатов. URA.RU собрало все предложения.
- Предлагается введение штрафа в размере десяти тысяч рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в нетрезвом состоянии. Штраф в десять тысяч будет выписан за отказ лицом, использующим велосипед или электросамокат, пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, по требованию должностного лица.
- Две тысячи рублей за нарушение требований перевозки пассажиров при использовании велосипедов, электросамокатов и других СИМ. Согласно законопроекту, штрафовать будут за использование электросамоката вдвоем и другие аналогичные нарушения.
- Оставление места ДТП водителем СИМ или велосипеда будет наказываться штрафом в размере пяти тысяч рублей. Штраф предусмотрен при отсутствии уголовного преступления.
- Невыполнение требования полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет штраф в размере 800 рублей.
- За нарушения ПДД водителем СИМ, такие как движение по проезжей части дороги или неправильное пересечение проезжей части, предусмотрены штрафы в размере двух тысяч рублей. 1500 рублей штраф предусмотрен при фиксации камерой.
- Движение на СИМ массой более 35 килограммов по пешеходным зонам и тротуарам будет штрафоваться в размере трех тысяч рублей. При фиксации камерой штраф составит 2500 рублей.
- При превышении установленной скорости в городе, которая составляет 25 км/ч, на величину более пяти, но не более десяти километров в час, будет наложен административный штраф в размере 800 рублей. За превышение скорости на величину более десяти, но не более 15 километров в час, предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. При превышении скорости на величину более 15, но не более 20 километров в час, административный штраф составит четыре тысячи рублей. При превышении скорости на величину более 20 километров в час, предусматривается наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.
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