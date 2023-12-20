БК «ПАРМА» впервые в истории победил ЦСКА на домашнем матче

21 декабря 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

«ПАРМА» выиграла со счетом 82:78 Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» впервые в истории обыграл на домашнем паркете московский ЦСКА. Об этом сообщается в пресс-службе клуба. «Впервые в истории „ПАРМА“ остановила столичный ЦСКА на домашнем паркете со счетом 82:78. Первая 10-минутка прошла под диктовку ведомой родными трибунами „ПАРМЫ“. ЦСКА не справлялся на своей половине, и хозяева воспользовались свободным пространством под кольцом, оформив рывок 11:0 и на старте второго отрезка повели со счетом 26:20», — сообщается на сайте баскетбольного клуба. Армейцев в игру вернул Антон Астапкович, набрав 12 очков за четверть, 10 из них — подряд. Команды продолжили обмениваться бросками, но половина осталась за ЦСКА после точного попадания из-за дуги от Каспера Уэйра — 45:43. Вторую половину «ПАРМА» начала с трех трехочковых попаданий подряд и лэй-апа Руслана Абдулбасирова. Под конец четверти хозяева паркета «отправили еще четыре дальние бомбы». В последние минуты матча армейцам не удалось развить успех, и М’Бай и Астапкович допустили две потери подряд, а «ПАРМА» реализовала свои броски: добивание Абдулбасирова стало решающим в победе пермяков.

Пермский баскетбольный клуб «ПАРМА» впервые в истории обыграл на домашнем паркете московский ЦСКА. Об этом сообщается в пресс-службе клуба. «Впервые в истории „ПАРМА“ остановила столичный ЦСКА на домашнем паркете со счетом 82:78. Первая 10-минутка прошла под диктовку ведомой родными трибунами „ПАРМЫ“. ЦСКА не справлялся на своей половине, и хозяева воспользовались свободным пространством под кольцом, оформив рывок 11:0 и на старте второго отрезка повели со счетом 26:20», — сообщается на сайте баскетбольного клуба. Армейцев в игру вернул Антон Астапкович, набрав 12 очков за четверть, 10 из них — подряд. Команды продолжили обмениваться бросками, но половина осталась за ЦСКА после точного попадания из-за дуги от Каспера Уэйра — 45:43. Вторую половину «ПАРМА» начала с трех трехочковых попаданий подряд и лэй-апа Руслана Абдулбасирова. Под конец четверти хозяева паркета «отправили еще четыре дальние бомбы». В последние минуты матча армейцам не удалось развить успех, и М’Бай и Астапкович допустили две потери подряд, а «ПАРМА» реализовала свои броски: добивание Абдулбасирова стало решающим в победе пермяков.