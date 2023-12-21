Стало известно о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Татарстане

В двухэтажном доме в поселке Осиново (Республика Татарстан) произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, один человек пострадал.
«В поселке Осиново произошел хлопок газа в квартире на втором этаже жилого дома. Без последующего возгорания», — сообщило ведомство в telegram-канале. По данным МЧС, один человек пострадал, он доставлен в больницу. Трех жителей эвакуировали.
На месте работают экстренные службы. Пункт временного размещения жителей открыли в осиновском Доме культуры.
Ранее спецслужбы сообщили, что произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Пострадали четыре человека.
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