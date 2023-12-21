Происшествия Стало известно о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Татарстане МЧС: один человек в поселке Татарстана пострадал из-за взрыва газа 21 декабря 2023 в 12:51 Размер текста - 17 + Три человека эвакуированы из дома, пострадавшего от взрыва Фото: Илья Московец © URA.RU В двухэтажном доме в поселке Осиново (Республика Татарстан) произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, один человек пострадал. «В поселке Осиново произошел хлопок газа в квартире на втором этаже жилого дома. Без последующего возгорания», — сообщило ведомство в telegram-канале. По данным МЧС, один человек пострадал, он доставлен в больницу. Трех жителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Пункт временного размещения жителей открыли в осиновском Доме культуры. Ранее спецслужбы сообщили, что произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Пострадали четыре человека. В двухэтажном доме в поселке Осиново (Республика Татарстан) произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, один человек пострадал. «В поселке Осиново произошел хлопок газа в квартире на втором этаже жилого дома. Без последующего возгорания», — сообщило ведомство в telegram-канале. По данным МЧС, один человек пострадал, он доставлен в больницу. Трех жителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Пункт временного размещения жителей открыли в осиновском Доме культуры. Ранее спецслужбы сообщили, что произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Пострадали четыре человека. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям