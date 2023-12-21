Стало известно о пострадавших в результате взрыва газа в доме в Татарстане

МЧС: один человек в поселке Татарстана пострадал из-за взрыва газа
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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 4. Магнитогорск, разрушенный дом, последствия взрыва
Три человека эвакуированы из дома, пострадавшего от взрыва Фото:

В двухэтажном доме в поселке Осиново (Республика Татарстан) произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, один человек пострадал.

«В поселке Осиново произошел хлопок газа в квартире на втором этаже жилого дома. Без последующего возгорания», — сообщило ведомство в telegram-канале. По данным МЧС, один человек пострадал, он доставлен в больницу. Трех жителей эвакуировали.

На месте работают экстренные службы. Пункт временного размещения жителей открыли в осиновском Доме культуры.

Ранее спецслужбы сообщили, что произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Пострадали четыре человека.

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В двухэтажном доме в поселке Осиново (Республика Татарстан) произошел взрыв газа на втором этаже жилого дома. Об этом сообщили в МЧС. По данным ведомства, один человек пострадал. «В поселке Осиново произошел хлопок газа в квартире на втором этаже жилого дома. Без последующего возгорания», — сообщило ведомство в telegram-канале. По данным МЧС, один человек пострадал, он доставлен в больницу. Трех жителей эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Пункт временного размещения жителей открыли в осиновском Доме культуры. Ранее спецслужбы сообщили, что произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Пострадали четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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