21 декабря 2023

Многодетная пермячка получила срок за самооборону

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Женщину отправят в колонию, когда ее детям исполнится 14 лет Фото:

Жительница Чусового (Пермский край) случайно убила ножом пьяного мужа, который избивал ее. В решении на сайте Пермского краевого суда сообщается, что супруг подсудимой, профессионально занимавшийся спортом, начал бить жену во время конфликта. В суде женщина смогла отсрочить свое наказание благодаря трем маленьким детям.

«На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного виновной наказания в виде лишения свободы на срок 3 года отсрочить до достижения ее тремя детьми четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении. Суд квалифицировал действия женщины, как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Согласно показаниям свидетелей, супруги вместе с друзьями на даче отмечали день рождения и пили алкоголь. В один момент между мужем и женой возникла ссора, инициированная виновной, они начали драться. Супруг взял подсудимую за волосы и ударил ее кулаком, тогда женщина взяла нож и воткнула потерпевшему в грудь. После этого чусовлянка начала вызывать скорую и пытаться оказать помощь мужу, но тот умер через несколько минут.

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Жительница Чусового (Пермский край) случайно убила ножом пьяного мужа, который избивал ее. В решении на сайте Пермского краевого суда сообщается, что супруг подсудимой, профессионально занимавшийся спортом, начал бить жену во время конфликта. В суде женщина смогла отсрочить свое наказание благодаря трем маленьким детям. «На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного виновной наказания в виде лишения свободы на срок 3 года отсрочить до достижения ее тремя детьми четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении. Суд квалифицировал действия женщины, как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Согласно показаниям свидетелей, супруги вместе с друзьями на даче отмечали день рождения и пили алкоголь. В один момент между мужем и женой возникла ссора, инициированная виновной, они начали драться. Супруг взял подсудимую за волосы и ударил ее кулаком, тогда женщина взяла нож и воткнула потерпевшему в грудь. После этого чусовлянка начала вызывать скорую и пытаться оказать помощь мужу, но тот умер через несколько минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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