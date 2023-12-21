Многодетная пермячка получила срок за самооборону

22 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Женщину отправят в колонию, когда ее детям исполнится 14 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Чусового (Пермский край) случайно убила ножом пьяного мужа, который избивал ее. В решении на сайте Пермского краевого суда сообщается, что супруг подсудимой, профессионально занимавшийся спортом, начал бить жену во время конфликта. В суде женщина смогла отсрочить свое наказание благодаря трем маленьким детям. «На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного виновной наказания в виде лишения свободы на срок 3 года отсрочить до достижения ее тремя детьми четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении. Суд квалифицировал действия женщины, как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Согласно показаниям свидетелей, супруги вместе с друзьями на даче отмечали день рождения и пили алкоголь. В один момент между мужем и женой возникла ссора, инициированная виновной, они начали драться. Супруг взял подсудимую за волосы и ударил ее кулаком, тогда женщина взяла нож и воткнула потерпевшему в грудь. После этого чусовлянка начала вызывать скорую и пытаться оказать помощь мужу, но тот умер через несколько минут.

Жительница Чусового (Пермский край) случайно убила ножом пьяного мужа, который избивал ее. В решении на сайте Пермского краевого суда сообщается, что супруг подсудимой, профессионально занимавшийся спортом, начал бить жену во время конфликта. В суде женщина смогла отсрочить свое наказание благодаря трем маленьким детям. «На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного виновной наказания в виде лишения свободы на срок 3 года отсрочить до достижения ее тремя детьми четырнадцатилетнего возраста», — говорится в решении. Суд квалифицировал действия женщины, как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Согласно показаниям свидетелей, супруги вместе с друзьями на даче отмечали день рождения и пили алкоголь. В один момент между мужем и женой возникла ссора, инициированная виновной, они начали драться. Супруг взял подсудимую за волосы и ударил ее кулаком, тогда женщина взяла нож и воткнула потерпевшему в грудь. После этого чусовлянка начала вызывать скорую и пытаться оказать помощь мужу, но тот умер через несколько минут.