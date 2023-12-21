21 декабря 2023

В центре Тюмени строят ледовый городок. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь 400-летия Тюмени. Тюмень
Главный символ 2024 года — дракон — готов Фото:

Ледовый городок на Площади 400-летия Тюмени начнет свою работу 28 декабря. Опасения горожан из-за аномально теплой погоды не подтверждаются, монтаж идет полным ходом. Корреспондент URA.RU побывал на одной из центральных площадей города и убедился, что строительство главного ледового городка области идет по плану.

Площадь 400-летия Тюмени. Тюмень
Для строительства работники расчищают от снега площадку подземного фонтана
Фото:
Площадь 400-летия Тюмени. Тюмень
Всего на Площадь 400-летия Тюмени во время строительства городка привезут более трехсот ледяных глыб
Фото:
Площадь 400-летия Тюмени. Тюмень
Первые ледяные глыбы для будущего лабиринта уже установлены
Фото:
Площадь 400-летия Тюмени. Тюмень
Проект городка предполагает, что вместе с ледяными конструкциями будут находиться деревянные горки
Фото:
Площадь 400-летия Тюмени. Тюмень
Ледяные драконы появились на площади первыми, они составляют часть входной группы в ледовый городок
Фото:

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Ледовый городок на Площади 400-летия Тюмени начнет свою работу 28 декабря. Опасения горожан из-за аномально теплой погоды не подтверждаются, монтаж идет полным ходом. Корреспондент URA.RU побывал на одной из центральных площадей города и убедился, что строительство главного ледового городка области идет по плану.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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