Главный символ 2024 года — дракон — готов
Ледовый городок на Площади 400-летия Тюмени начнет свою работу 28 декабря. Опасения горожан из-за аномально теплой погоды не подтверждаются, монтаж идет полным ходом. Корреспондент URA.RU побывал на одной из центральных площадей города и убедился, что строительство главного ледового городка области идет по плану.
Для строительства работники расчищают от снега площадку подземного фонтана
Всего на Площадь 400-летия Тюмени во время строительства городка привезут более трехсот ледяных глыб
Первые ледяные глыбы для будущего лабиринта уже установлены
Проект городка предполагает, что вместе с ледяными конструкциями будут находиться деревянные горки
Ледяные драконы появились на площади первыми, они составляют часть входной группы в ледовый городок
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