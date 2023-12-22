Байден ввел санкции против банков, помогающих ОПК РФ

США ввели ограничения против международных финансовых структур, которые по мнению Вашингтона, сотрудничают с ОПК РФ. Такой указ подписал президент страны Джо Байден.
«[Закон направлен на] противодействие использованию РФ международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран», — говорится в тексте документа, который подписал Байден. Закона опубликован на
Таким образом США могут преследовать финансовые учреждения, которые не могут определиться, работать с РФ в военной сфере или нет. Об этом рассказал представитель Белого дома, его слова приводит RT.
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