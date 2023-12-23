В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту

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Самолеты. Москва , самолет, авиаперевозки
Самолеты не смогли приземлиться из-за погодных условий Фото:

В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении. Уточняется, что причиной тому стали сильные ветра и обильные осадки.

Еще в конце декабря на Сочи и другие регионы России обрушился «ураган века». Недавно в МЧС по Краснодарскому краю заявили, что погода в городе находится под контролем.

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В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. «В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении. Уточняется, что причиной тому стали сильные ветра и обильные осадки. Еще в конце декабря на Сочи и другие регионы России обрушился «ураган века». Недавно в МЧС по Краснодарскому краю заявили, что погода в городе находится под контролем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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