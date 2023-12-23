Происшествия В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту 23 декабря 2023 в 14:01 Размер текста - 17 + Самолеты не смогли приземлиться из-за погодных условий Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. «В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении . Уточняется, что причиной тому стали сильные ветра и обильные осадки. Еще в конце декабря на Сочи и другие регионы России обрушился «ураган века». Недавно в МЧС по Краснодарскому краю заявили, что погода в городе находится под контролем. В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. «В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в сообщении. Уточняется, что причиной тому стали сильные ветра и обильные осадки. Еще в конце декабря на Сочи и другие регионы России обрушился «ураган века». Недавно в МЧС по Краснодарскому краю заявили, что погода в городе находится под контролем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям