Самолеты не смогли приземлиться из-за погодных условий
В Сочи 19 самолетов не смогли приземлиться в аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
«В настоящее время командирами 19 воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов», — говорится в
Еще в конце декабря на Сочи и другие регионы России обрушился «ураган века». Недавно в МЧС по Краснодарскому краю заявили, что погода в городе находится под контролем.
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