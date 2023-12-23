В Сочи после мощного шторма погиб мужчина

Поздним вечером в Сочи на улице 60-летия ВЛКСМ сильным ветром снесло дерево на проходящего мимо мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте.
«Минимум один человек погиб из-за непогоды в Сочи: упавшее дерево насмерть раздавило мужчину. Трагедия произошла поздним вечером на улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм», — сообщает SHOT.
Сейчас из-за мощного шторма закрыты трассы, а в аэропорте задерживаются почти 20 рейсов. Один из них должен был вылететь еще 13 часов назад, но из-за духоты в салоне двум женщинам и ребенку стало плохо, они госпитализированы.
Это не первый случай таких погодных условий в Сочи. Ранее из-за урагана пляжная инфраструктура города пострадала на 200 миллионов рублей.
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