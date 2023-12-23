23 декабря 2023

В Сочи после мощного шторма погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Искусственные спутники Земли, сайт Роскосмоса. Москва, шторм, космонавтика, ураган, циклон, вид из космоса
Мощный шторм в Сочи привел к гибели человека Фото:

Поздним вечером в Сочи на улице 60-летия ВЛКСМ сильным ветром снесло дерево на проходящего мимо мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте.

«Минимум один человек погиб из-за непогоды в Сочи: упавшее дерево насмерть раздавило мужчину. Трагедия произошла поздним вечером на улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм», — сообщает SHOT.

Сейчас из-за мощного шторма закрыты трассы, а в аэропорте задерживаются почти 20 рейсов. Один из них должен был вылететь еще 13 часов назад, но из-за духоты в салоне двум женщинам и ребенку стало плохо, они госпитализированы.

Это не первый случай таких погодных условий в Сочи. Ранее из-за урагана пляжная инфраструктура города пострадала на 200 миллионов рублей.

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Поздним вечером в Сочи на улице 60-летия ВЛКСМ сильным ветром снесло дерево на проходящего мимо мужчину. От полученных травм пешеход погиб на месте. «Минимум один человек погиб из-за непогоды в Сочи: упавшее дерево насмерть раздавило мужчину. Трагедия произошла поздним вечером на улице 60-летия ВЛКСМ, пешеход погиб на месте от полученных травм», — сообщает SHOT. Сейчас из-за мощного шторма закрыты трассы, а в аэропорте задерживаются почти 20 рейсов. Один из них должен был вылететь еще 13 часов назад, но из-за духоты в салоне двум женщинам и ребенку стало плохо, они госпитализированы. Это не первый случай таких погодных условий в Сочи. Ранее из-за урагана пляжная инфраструктура города пострадала на 200 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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