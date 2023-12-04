В мэрии Сочи подсчитали ущерб от урагана

Мэр Сочи Копайгородский: на 200 млн рублей пострадали пляжи из-за шторма
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Светлогорская набережная, Калининградская область. Светлогорск, волны, шторм, балтийское море, променад, чайка, волнолом, волнорез
Алексей Копайгородский сообщил, что восстановление пляжей почти завершено Фото:
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Пляжная инфраструктура в Сочи пострадала на 200 миллионов рублей из-за урагана. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский.

«Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки», — написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале. Он отметил, что зимние пляжи уже почти готовы. Их поэтапно откроют в декабре.

В конце ноября Краснодарский край и Крым накрыли сильные ураганы. Пострадало более полумиллиона человек, они остались без света. Подробнее об этом раннее рассказывало URA.RU. Из-за шторма также обрушилось несколько домов, пострадали и пляжи. Почти тысяча человек была эвакуирована, пишет Life.

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Пляжная инфраструктура в Сочи пострадала на 200 миллионов рублей из-за урагана. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский. «Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки», — написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале. Он отметил, что зимние пляжи уже почти готовы. Их поэтапно откроют в декабре. В конце ноября Краснодарский край и Крым накрыли сильные ураганы. Пострадало более полумиллиона человек, они остались без света. Подробнее об этом раннее рассказывало URA.RU. Из-за шторма также обрушилось несколько домов, пострадали и пляжи. Почти тысяча человек была эвакуирована, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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