В мэрии Сочи подсчитали ущерб от урагана

Мэр Сочи Копайгородский: на 200 млн рублей пострадали пляжи из-за шторма

04 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Алексей Копайгородский сообщил, что восстановление пляжей почти завершено Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым накрыло ураганным ветром Пляжная инфраструктура в Сочи пострадала на 200 миллионов рублей из-за урагана. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский. «Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки», — написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале . Он отметил, что зимние пляжи уже почти готовы. Их поэтапно откроют в декабре. В конце ноября Краснодарский край и Крым накрыли сильные ураганы. Пострадало более полумиллиона человек, они остались без света. Подробнее об этом раннее рассказывало URA.RU. Из-за шторма также обрушилось несколько домов, пострадали и пляжи. Почти тысяча человек была эвакуирована, пишет Life .

Пляжная инфраструктура в Сочи пострадала на 200 миллионов рублей из-за урагана. Об этом рассказал глава города Алексей Копайгородский. «Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей. Но вместе нам удалось выполнить основные восстановительные работы в кратчайшие сроки», — написал Алексей Копайгородский в своем telegram-канале. Он отметил, что зимние пляжи уже почти готовы. Их поэтапно откроют в декабре. В конце ноября Краснодарский край и Крым накрыли сильные ураганы. Пострадало более полумиллиона человек, они остались без света. Подробнее об этом раннее рассказывало URA.RU. Из-за шторма также обрушилось несколько домов, пострадали и пляжи. Почти тысяча человек была эвакуирована, пишет Life.