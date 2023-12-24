Визитку Путина собираются продать за 200 тысяч. Фото

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Цена визитки Владимира Путина достигла 200 тысяч Фото:

На торгах в Санкт-Петербурге продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы. Максимальная ставка достигла 200 тысяч рублей.

«Максимальная ставка за визитку Путина за пять часов до электронного аукциона составляет 200 тысяч рублей», — сообщили организаторы. Информацию передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что визитку Путина представили на торгах в Петербурге. Тогда максимальная ставка составляла 2 800 рублей.

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На торгах в Санкт-Петербурге продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы. Максимальная ставка достигла 200 тысяч рублей. «Максимальная ставка за визитку Путина за пять часов до электронного аукциона составляет 200 тысяч рублей», — сообщили организаторы. Информацию передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что визитку Путина представили на торгах в Петербурге. Тогда максимальная ставка составляла 2 800 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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