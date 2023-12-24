Цена визитки Владимира Путина достигла 200 тысяч
На торгах в Санкт-Петербурге продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы. Максимальная ставка достигла 200 тысяч рублей.
«Максимальная ставка за визитку Путина за пять часов до электронного аукциона составляет 200 тысяч рублей», — сообщили организаторы. Информацию передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что визитку Путина представили на торгах в Петербурге. Тогда максимальная ставка составляла 2 800 рублей.
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