Визитку Путина выставили на торги в Петербурге. Фото

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Визитку Владимира Путина продают на торгах Фото:

На торгах в Санкт-Петербурге продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы. Об этом сообщили на сайте аукционной площадки.

«Визитку Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Петербурге», — сообщили на сайте, передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент максимальная ставка составляет 2 800 рублей.

В России 17 марта 2024 года пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру. Кроме того, он планирует баллотироваться как самовыдвиженец.

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На торгах в Санкт-Петербурге продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы. Об этом сообщили на сайте аукционной площадки. «Визитку Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Петербурге», — сообщили на сайте, передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент максимальная ставка составляет 2 800 рублей. В России 17 марта 2024 года пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру. Кроме того, он планирует баллотироваться как самовыдвиженец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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