Визитку Владимира Путина продают на торгах
На торгах в Санкт-Петербурге продают визитку президента РФ Владимира Путина времен его работы в Ленинградской области в 90-е годы. Об этом сообщили на сайте аукционной площадки.
«Визитку Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Петербурге», — сообщили на сайте, передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент максимальная ставка составляет 2 800 рублей.
В России 17 марта 2024 года пройдут президентские выборы. Нынешний глава государства Владимир Путин уже выдвинул свою кандидатуру. Кроме того, он планирует баллотироваться как самовыдвиженец.
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