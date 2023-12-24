Глава Минобороны Британии испугался победы РФ на Украине

24 декабря 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Великобритания планирует выделить на оборону 2,5% от своего ВВП, заявил Грант Шэппс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир «почувствует на себе негативные последствия», если Россия победит в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. «Если мы позволим президенту России Владимиру Путину выиграть в этом конфликте — мы пострадаем от последствий. Они будут невероятно жесткими и для Европы. Результаты победы РФ будут ощущаться вплоть до Индо-Тихоокеанского региона, поэтому мы не можем себе позволить не выиграть», — заявил Шэппс в интервью для издания The Sunday Times. Министр также осудил те страны Запада, которые тратят всего по 1-2% своего ВВП на оборону. Шэппс подчеркнул, что Великобритания выделит на эти цели 2,5% от своего ВВП «как только сможет». «Я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое», — отметил он. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявлял, что правительство Великобритании планирует в 2024 году сохранить прежний уровень поддержки Украины. По его словам, «потенциально страна даже сможет сделать больше», передает телеканал 360.

Мир «почувствует на себе негативные последствия», если Россия победит в конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. «Если мы позволим президенту России Владимиру Путину выиграть в этом конфликте — мы пострадаем от последствий. Они будут невероятно жесткими и для Европы. Результаты победы РФ будут ощущаться вплоть до Индо-Тихоокеанского региона, поэтому мы не можем себе позволить не выиграть», — заявил Шэппс в интервью для издания The Sunday Times. Министр также осудил те страны Запада, которые тратят всего по 1-2% своего ВВП на оборону. Шэппс подчеркнул, что Великобритания выделит на эти цели 2,5% от своего ВВП «как только сможет». «Я думаю, что остальному Западу придется сделать то же самое», — отметил он. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявлял, что правительство Великобритании планирует в 2024 году сохранить прежний уровень поддержки Украины. По его словам, «потенциально страна даже сможет сделать больше», передает телеканал 360.