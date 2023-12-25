РФ продлила запрет на въезд грузовиков из ЕС, Британии, Норвегии и Украины

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Правительство РФ сообщило, что запрет снимется, когда устранятся последствия, которые стали основанием для его введения Фото:

Правительство РФ приняло постановление о продлении запрета на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом сообщило само ведомство.

«Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины», — сообщило правительство в своем telegram-канале. Отмечается, что запрет будет действителен до момента устранения обстоятельств, которые стали основанием для его введения.

По данным ведомства, исключением для ограничения стали перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и гумпомощи. Запрет не будет распространяться на проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в декабре в силу вступит закон об ограничении на выезд за рубеж россиянам, чей заграничный паспорт можно будет признать недействительным по разным причинам. Этот закон нужен для того, чтобы люди не использовали неактуальные документы.

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Правительство РФ приняло постановление о продлении запрета на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Об этом сообщило само ведомство. «Правительство продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины», — сообщило правительство в своем telegram-канале. Отмечается, что запрет будет действителен до момента устранения обстоятельств, которые стали основанием для его введения. По данным ведомства, исключением для ограничения стали перевозки почтовых отправлений, дипломатической почты и гумпомощи. Запрет не будет распространяться на проезд грузовиков для перевозки оборудования и спортивных автомобилей. Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что в декабре в силу вступит закон об ограничении на выезд за рубеж россиянам, чей заграничный паспорт можно будет признать недействительным по разным причинам. Этот закон нужен для того, чтобы люди не использовали неактуальные документы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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