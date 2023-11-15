Юрист Виноградов: в декабре начнут действовать новые правила выезда за границу

16 ноября 2023 в 05:15 Размер текста - 17 +

В России будут определять обстоятельства недействительности заграничного паспорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В декабре в силу вступит закон об ограничении на выезд за рубеж гражданам, чей заграничный паспорт можно будет признать недействительным по разным причинам. Об этом уведомил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «11 декабря начинают действовать поправки в закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. Документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди оснований: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа», — передает слова юриста агентство «Прайм». Еще одним основаниям для признания паспорта недействительным станет прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца. Учет будет вести МВД. Этот закон нужен для того, чтобы люди не использовали неактуальные документы. Он позволит лучше защищать права граждан в случае их нарушения, считает Виноградов. Летом в Совфеде одобрили законопроект, исходя из которого гражданам РФ запретят выезд за границу после получения повестки. Документ вносит поправки в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета, передает MK.RU . Этот документ уже подписал президент России Владимир Путин. В правительстве уточнили, что со дня направления повестки военный комиссариат сформирует решение о запрете выезда призывника из страны. Помимо этого, гражданам, которые стоят на воинском учете, направят уведомление, что через 20 календарных дней в случае неявки по повестке в отношении них применят ограничения, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В декабре в силу вступит закон об ограничении на выезд за рубеж гражданам, чей заграничный паспорт можно будет признать недействительным по разным причинам. Об этом уведомил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. «11 декабря начинают действовать поправки в закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. Документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Среди оснований: изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа», — передает слова юриста агентство «Прайм». Еще одним основаниям для признания паспорта недействительным станет прекращение гражданства или отмена решения о приобретении гражданства владельца. Учет будет вести МВД. Этот закон нужен для того, чтобы люди не использовали неактуальные документы. Он позволит лучше защищать права граждан в случае их нарушения, считает Виноградов. Летом в Совфеде одобрили законопроект, исходя из которого гражданам РФ запретят выезд за границу после получения повестки. Документ вносит поправки в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета, передает MK.RU. Этот документ уже подписал президент России Владимир Путин. В правительстве уточнили, что со дня направления повестки военный комиссариат сформирует решение о запрете выезда призывника из страны. Помимо этого, гражданам, которые стоят на воинском учете, направят уведомление, что через 20 календарных дней в случае неявки по повестке в отношении них применят ограничения, передает телеканал 360.