ILKHA: оппозиция в Сербии обещает продолжить протесты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, флаг сербии, 9 мая, красная площадь, сербский флаг
Член организации «Сербия против насилия» Мариника Тепич объявила голодовку после выборов Фото:

Обстановка в Белграде остается нестабильной, так как оппозиционеры обещают продолжить протесты. Об этом сообщило агентство Ilkha.

«Ситуация остается нестабильной, оппозиция обещает продолжать борьбу за честный избирательный процесс», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что член организации «Сербия против насилия» Мариника Тепич заявила о голодовке после выборов, это еще больше давит на власть.

Ранее в центре Белграда начался разгон оппозиции, которая собиралась на очередную акцию протеста из-за победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Поводом для беспорядков стало выступление лидера страны о том, что «насильственной смены власти не будет». Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич заявил, что беспорядки в центре Белграда можно охарактеризовать термином «майданизация», передает RT. Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящейся акции протеста, передает «Национальная служба новостей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обстановка в Белграде остается нестабильной, так как оппозиционеры обещают продолжить протесты. Об этом сообщило агентство Ilkha. «Ситуация остается нестабильной, оппозиция обещает продолжать борьбу за честный избирательный процесс», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что член организации «Сербия против насилия» Мариника Тепич заявила о голодовке после выборов, это еще больше давит на власть. Ранее в центре Белграда начался разгон оппозиции, которая собиралась на очередную акцию протеста из-за победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Поводом для беспорядков стало выступление лидера страны о том, что «насильственной смены власти не будет». Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич заявил, что беспорядки в центре Белграда можно охарактеризовать термином «майданизация», передает RT. Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящейся акции протеста, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...