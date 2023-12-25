ILKHA: оппозиция в Сербии обещает продолжить протесты

25 декабря 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Член организации «Сербия против насилия» Мариника Тепич объявила голодовку после выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обстановка в Белграде остается нестабильной, так как оппозиционеры обещают продолжить протесты. Об этом сообщило агентство Ilkha. «Ситуация остается нестабильной, оппозиция обещает продолжать борьбу за честный избирательный процесс», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что член организации «Сербия против насилия» Мариника Тепич заявила о голодовке после выборов, это еще больше давит на власть. Ранее в центре Белграда начался разгон оппозиции, которая собиралась на очередную акцию протеста из-за победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Поводом для беспорядков стало выступление лидера страны о том, что «насильственной смены власти не будет». Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич заявил, что беспорядки в центре Белграда можно охарактеризовать термином «майданизация», передает RT. Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящейся акции протеста, передает «Национальная служба новостей».

Обстановка в Белграде остается нестабильной, так как оппозиционеры обещают продолжить протесты. Об этом сообщило агентство Ilkha. «Ситуация остается нестабильной, оппозиция обещает продолжать борьбу за честный избирательный процесс», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что член организации «Сербия против насилия» Мариника Тепич заявила о голодовке после выборов, это еще больше давит на власть. Ранее в центре Белграда начался разгон оппозиции, которая собиралась на очередную акцию протеста из-за победы коалиции президента Сербии Александра Вучича на выборах. Поводом для беспорядков стало выступление лидера страны о том, что «насильственной смены власти не будет». Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич заявил, что беспорядки в центре Белграда можно охарактеризовать термином «майданизация», передает RT. Премьер Сербии Ана Брнабич на фоне беспорядков поблагодарила российские спецслужбы за информацию о готовящейся акции протеста, передает «Национальная служба новостей».