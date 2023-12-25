В Кремле не сомневаются, что власти Сербии наведут порядок в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не сомневаются в наведении порядков в Сербии со стороны властей страны. Он добавил, что ситуация в Белграде является попыткой третьих лиц из зарубежа спровоцировать протесты.
«На лицо попытки третьих сил, в том числе из зарубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Мы за этим наблюдаем, не сомневаемся что руководство республики обеспечит порядок», — сообщил Песков во время конференц-колла. Кроме того, он заявил, что наблюдатели на выборах в Сербии не фиксировали нарушения. Это могло поставить результаты под сомнение, что и привело к протестам.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.