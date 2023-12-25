В Кремле не сомневаются, что власти Сербии наведут порядок в стране

Песков: РФ наблюдает за наведением порядка в Сербии после протестов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
По словам Пескова, третьи лица, спровоцировавшие протесты, могут быть представителями из зарубежа Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не сомневаются в наведении порядков в Сербии со стороны властей страны. Он добавил, что ситуация в Белграде является попыткой третьих лиц из зарубежа спровоцировать протесты.

«На лицо попытки третьих сил, в том числе из зарубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Мы за этим наблюдаем, не сомневаемся что руководство республики обеспечит порядок», — сообщил Песков во время конференц-колла. Кроме того, он заявил, что наблюдатели на выборах в Сербии не фиксировали нарушения. Это могло поставить результаты под сомнение, что и привело к протестам.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не сомневаются в наведении порядков в Сербии со стороны властей страны. Он добавил, что ситуация в Белграде является попыткой третьих лиц из зарубежа спровоцировать протесты. «На лицо попытки третьих сил, в том числе из зарубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Мы за этим наблюдаем, не сомневаемся что руководство республики обеспечит порядок», — сообщил Песков во время конференц-колла. Кроме того, он заявил, что наблюдатели на выборах в Сербии не фиксировали нарушения. Это могло поставить результаты под сомнение, что и привело к протестам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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