В Кремле не сомневаются, что власти Сербии наведут порядок в стране

Песков: РФ наблюдает за наведением порядка в Сербии после протестов

25 декабря 2023 в 16:55 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, третьи лица, спровоцировавшие протесты, могут быть представителями из зарубежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не сомневаются в наведении порядков в Сербии со стороны властей страны. Он добавил, что ситуация в Белграде является попыткой третьих лиц из зарубежа спровоцировать протесты. «На лицо попытки третьих сил, в том числе из зарубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Мы за этим наблюдаем, не сомневаемся что руководство республики обеспечит порядок», — сообщил Песков во время конференц-колла. Кроме того, он заявил, что наблюдатели на выборах в Сербии не фиксировали нарушения. Это могло поставить результаты под сомнение, что и привело к протестам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России не сомневаются в наведении порядков в Сербии со стороны властей страны. Он добавил, что ситуация в Белграде является попыткой третьих лиц из зарубежа спровоцировать протесты. «На лицо попытки третьих сил, в том числе из зарубежа, спровоцировать беспорядки в Белграде. Мы за этим наблюдаем, не сомневаемся что руководство республики обеспечит порядок», — сообщил Песков во время конференц-колла. Кроме того, он заявил, что наблюдатели на выборах в Сербии не фиксировали нарушения. Это могло поставить результаты под сомнение, что и привело к протестам.