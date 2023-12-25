Бывшего зампреда ЦБ освободили от уголовного наказания

Бывшего зампреда ЦБ Корищенко освободили из-за истечения срока уголовного дела

25 декабря 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Корищенко и Пальчуна освободили от наказания из-за истечения срока уголовного дела Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Московский городской суд освободил из-под стражи бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Это связано с истечением срока давности уголовного дела. Они был осуждены за похищение активов «Инвестбанка» на сумму 1,4 млрд рублей. Ранее ми предъявили срок на семь лет в колонии. Об этом сообщили в суде. «Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания… в связи истечением сроков давности уголовного преследования», — передает РИА Новости информацию из суда. Там добавили, что мера пресечения, которую вынес Таганский суд Москвы, в виде заключения под стражу была отменена. В 2021 году Корищенко и Пальчуна задержали. Их обвинили в растрате активов «Инвестбанка», которые они вывели в 2013 году, обанкротив банк. В июне 2022 года Корищенко перевели на домашний арест. В сентябре 2023 года ему запросили 9,5 лет колонии общего режима. А также просили предъявить штраф в размере одного миллиона рублей. Обвиняемому хотели запретить заниматься управленческой деятельностью на три года.

Московский городской суд освободил из-под стражи бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Это связано с истечением срока давности уголовного дела. Они был осуждены за похищение активов «Инвестбанка» на сумму 1,4 млрд рублей. Ранее ми предъявили срок на семь лет в колонии. Об этом сообщили в суде. «Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания… в связи истечением сроков давности уголовного преследования», — передает РИА Новости информацию из суда. Там добавили, что мера пресечения, которую вынес Таганский суд Москвы, в виде заключения под стражу была отменена. В 2021 году Корищенко и Пальчуна задержали. Их обвинили в растрате активов «Инвестбанка», которые они вывели в 2013 году, обанкротив банк. В июне 2022 года Корищенко перевели на домашний арест. В сентябре 2023 года ему запросили 9,5 лет колонии общего режима. А также просили предъявить штраф в размере одного миллиона рублей. Обвиняемому хотели запретить заниматься управленческой деятельностью на три года.