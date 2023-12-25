Бывшего зампреда ЦБ освободили от уголовного наказания

Бывшего зампреда ЦБ Корищенко освободили из-за истечения срока уголовного дела
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Корищенко и Пальчуна освободили от наказания из-за истечения срока уголовного дела Фото:

Московский городской суд освободил из-под стражи бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Это связано с истечением срока давности уголовного дела. Они был осуждены за похищение активов «Инвестбанка» на сумму 1,4 млрд рублей. Ранее ми предъявили срок на семь лет в колонии. Об этом сообщили в суде.

«Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания… в связи истечением сроков давности уголовного преследования», — передает РИА Новости информацию из суда. Там добавили, что мера пресечения, которую вынес Таганский суд Москвы, в виде заключения под стражу была отменена.

В 2021 году Корищенко и Пальчуна задержали. Их обвинили в растрате активов «Инвестбанка», которые они вывели в 2013 году, обанкротив банк. В июне 2022 года Корищенко перевели на домашний арест. В сентябре 2023 года ему запросили 9,5 лет колонии общего режима. А также просили предъявить штраф в размере одного миллиона рублей. Обвиняемому хотели запретить заниматься управленческой деятельностью на три года.

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Московский городской суд освободил из-под стражи бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна. Это связано с истечением срока давности уголовного дела. Они был осуждены за похищение активов «Инвестбанка» на сумму 1,4 млрд рублей. Ранее ми предъявили срок на семь лет в колонии. Об этом сообщили в суде. «Мосгорсуд изменил приговор и определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания… в связи истечением сроков давности уголовного преследования», — передает РИА Новости информацию из суда. Там добавили, что мера пресечения, которую вынес Таганский суд Москвы, в виде заключения под стражу была отменена. В 2021 году Корищенко и Пальчуна задержали. Их обвинили в растрате активов «Инвестбанка», которые они вывели в 2013 году, обанкротив банк. В июне 2022 года Корищенко перевели на домашний арест. В сентябре 2023 года ему запросили 9,5 лет колонии общего режима. А также просили предъявить штраф в размере одного миллиона рублей. Обвиняемому хотели запретить заниматься управленческой деятельностью на три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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