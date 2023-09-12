Обвиняемому в растрате экс-зампреду ЦБ запросили 9,5 лет колонии

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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Константин Корищенко обвиняется за растраты в размере 3,2 миллиарда рублей Фото:

Для бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко, обвиняемого в растрате 3,2 миллиарда рублей, прокурор запросил 9,5 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда Москвы.

«Прокурор просил в прениях назначить [Константину] Корищенко лишение свободы сроком на 9,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Кроме того, обвиняемому хотят запретить заниматься управленческой деятельностью сроком на три года.

Корищенко был задержан в 2021 году. Уже тогда отмечалось, что его могут приговорить к десяти годам лишения свободы. Вместе с бывшим заместителем был задержан и его подельник — бизнесмен Максим Пальчун. С 2002 по 2008 год Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка РФ, передает РАПСИ.

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Для бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко, обвиняемого в растрате 3,2 миллиарда рублей, прокурор запросил 9,5 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда Москвы. «Прокурор просил в прениях назначить [Константину] Корищенко лишение свободы сроком на 9,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Кроме того, обвиняемому хотят запретить заниматься управленческой деятельностью сроком на три года. Корищенко был задержан в 2021 году. Уже тогда отмечалось, что его могут приговорить к десяти годам лишения свободы. Вместе с бывшим заместителем был задержан и его подельник — бизнесмен Максим Пальчун. С 2002 по 2008 год Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка РФ, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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