Обвиняемому в растрате экс-зампреду ЦБ запросили 9,5 лет колонии

Для бывшего заместителя председателя Центробанка РФ Константина Корищенко, обвиняемого в растрате 3,2 миллиарда рублей, прокурор запросил 9,5 лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба Таганского суда Москвы.
«Прокурор просил в прениях назначить [Константину] Корищенко лишение свободы сроком на 9,5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей», — сообщили ТАСС в пресс-службе. Кроме того, обвиняемому хотят запретить заниматься управленческой деятельностью сроком на три года.
Корищенко был задержан в 2021 году. Уже тогда отмечалось, что его могут приговорить к десяти годам лишения свободы. Вместе с бывшим заместителем был задержан и его подельник — бизнесмен Максим Пальчун. С 2002 по 2008 год Корищенко занимал должность заместителя председателя Центробанка РФ, передает РАПСИ.
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