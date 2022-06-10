Обвиняемого в хищении 1,5 млрд экс-зампреда ЦБ выпустили из СИЗО

11 июня 2022 в 04:01 Размер текста - 17 +

Бывшего зампреда Центробанка выпустили из СИЗО под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мосгорсуд освободил из СИЗО бывшего зампреда Банка России Константина Корищенко, обвиняемого в особо крупной растрате. По решению суда его перевели под домашний арест. «Решение об освобождении из СИЗО 63-летнего Константина Корищенко принял судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев. Он рассматривал ходатайство следователей Следственного департамента МВД, которые просили продлить на срок больше года аресты господину Корищенко и его предполагаемому подельнику бизнесмену Максиму Пальчуну», — пишет «Коммерсант» . Корищенко вместе со своим предполагаемым подельником провел под стражей почти год по обвинению в хищении 1,4 миллиардов «рухнувшего несколько лет назад „Инвестбанка“», напоминают авторы. О задержании бывшего зампреда Центробанка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна стало известно 18 июня. Их обвиняют в растрате 1,4 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, бывший глава АКБ «Инвестбанк» Корищенко и бизнесмен Пальчун в 2013 году вывели активы, обанкротив банк. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Мосгорсуд освободил из СИЗО бывшего зампреда Банка России Константина Корищенко, обвиняемого в особо крупной растрате. По решению суда его перевели под домашний арест. «Решение об освобождении из СИЗО 63-летнего Константина Корищенко принял судья Мосгорсуда Дмитрий Гордеев. Он рассматривал ходатайство следователей Следственного департамента МВД, которые просили продлить на срок больше года аресты господину Корищенко и его предполагаемому подельнику бизнесмену Максиму Пальчуну», — пишет «Коммерсант». Корищенко вместе со своим предполагаемым подельником провел под стражей почти год по обвинению в хищении 1,4 миллиардов «рухнувшего несколько лет назад „Инвестбанка“», напоминают авторы. О задержании бывшего зампреда Центробанка РФ, заведующего кафедрой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Константина Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна стало известно 18 июня. Их обвиняют в растрате 1,4 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД РФ, бывший глава АКБ «Инвестбанк» Корищенко и бизнесмен Пальчун в 2013 году вывели активы, обанкротив банк.