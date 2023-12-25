Депутат Рады Железняк указал на ошибку Зеленского

26 декабря 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Украинский депутат обвинил президента страны в ошибочном плане мобилизации Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины В бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского. «Мне кажется президент ошибся, нужно не полмиллиарда гривен, а больше. У нас таких денег на мобилизацию нет», — передает высказывание Железняка украинское издание. Военные просят Зеленского провести дополнительную волну мобилизации на Украине, чтобы призвать еще 500 тысяч человек на фронт. Однако у президента Украины пока нет понимания, где взять средства на масштабную мобилизацию, передает RT.

В бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского. «Мне кажется президент ошибся, нужно не полмиллиарда гривен, а больше. У нас таких денег на мобилизацию нет», — передает высказывание Железняка украинское издание. Военные просят Зеленского провести дополнительную волну мобилизации на Украине, чтобы призвать еще 500 тысяч человек на фронт. Однако у президента Украины пока нет понимания, где взять средства на масштабную мобилизацию, передает RT.