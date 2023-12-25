25 декабря 2023

Депутат Рады Железняк указал на ошибку Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Украинский депутат обвинил президента страны в ошибочном плане мобилизации Фото:

В бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского.

«Мне кажется президент ошибся, нужно не полмиллиарда гривен, а больше. У нас таких денег на мобилизацию нет», — передает высказывание Железняка украинское издание.

Военные просят Зеленского провести дополнительную волну мобилизации на Украине, чтобы призвать еще 500 тысяч человек на фронт. Однако у президента Украины пока нет понимания, где взять средства на масштабную мобилизацию, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В бюджете Украины недостаточно средств для финансирования новой волны мобилизации, которая охватит 500 тысяч человек. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Он назвал план мобилизации ошибкой президента страны Владимира Зеленского. «Мне кажется президент ошибся, нужно не полмиллиарда гривен, а больше. У нас таких денег на мобилизацию нет», — передает высказывание Железняка украинское издание. Военные просят Зеленского провести дополнительную волну мобилизации на Украине, чтобы призвать еще 500 тысяч человек на фронт. Однако у президента Украины пока нет понимания, где взять средства на масштабную мобилизацию, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...