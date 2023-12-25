25 декабря 2023

Чем известен арестованный актер «Слова пацана» Базанов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей заповедник истории политических репрессий "Пермь - 36". деревня Кучино, сизо, зона, колония, тюрьма, шлюз, уфсин, итк, камера заключения, решетки, иту
Актер встретит Новый год в СИЗО Фото:

По решению Замоскворецкого суда актер сериала «Слово пацана» Сергей Базанов отправлен в СИЗО на два месяца. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году. URA.RU рассказывает, чем известен Базанов и в каких преступлениях его собираются обвинить.

Фильмография Базанова

Участие в проекте сериала «Слово пацана» стало звездным часом для актера Базанова. В его биографии нет громких премьер и ролей. В основном он снимался в массовке и, видимо, таким образом смог выйти на членов съемочной группы популярного сериала. Для Базанова, если вина его будет доказана, роль в проекте режиссера и продюсера Жоры Крыжовникова может оказаться последней в творческой карьере и кино.

По сюжету Базанов играл в «Слове пацана» Демида, одного из членов группировки «Универсам», которую контролирует Кощей. Он появляется эпизодически, в начале второй серии, где Кощей заставляет его драться с главным героем сериала Вовой Адидасом. Персонаж Базанова Демид в драке сильно избивает Адидаса и побеждает.

Бизнесмена Дзабиева убивали на глазах у сына

Ограбление предпринимателя в центре Москвы произошло 22 ноября в 2011 года. Бизнесмен Александр Дзабиев в момент нападения шел недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. На тот момент ему было 49 лет, он являлся директором ООО «Оптим проект» и занимался торговлей овощами.

Следствию удалось выяснить, что преступники подъехали к Дзабиеву на внедорожнике Audi. Их было четверо, а на их лицах были маски. Грабители попытались отобрать у Дзабиева кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов.

Предприниматель начал оказывать банде сопротивление, тогда один из налетчиков выстрелил ему в голову из боевого пистолета на глазах у сына. Завладев деньгами, участники грабежа скрылись. Раненый Дзабиев был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений.

Задержание актера

Спустя 12 лет после убийства предпринимателя официальный представитель МВД России Ирина Волк сделала заявление, что по подозрению в грабеже задержаны два жителя Московской области. Один из них — это актер нашумевшего сериала «Слово пацана».

Задержание актера сериала проходило с участием бойцов спецназа Росгвардии. Сегодня, 25 декабря, Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Базанова под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года. Пока правоохранители не раскрывают всех деталей и роли Базанова в этой истории.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По решению Замоскворецкого суда актер сериала «Слово пацана» Сергей Базанов отправлен в СИЗО на два месяца. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году. URA.RU рассказывает, чем известен Базанов и в каких преступлениях его собираются обвинить. Участие в проекте сериала «Слово пацана» стало звездным часом для актера Базанова. В его биографии нет громких премьер и ролей. В основном он снимался в массовке и, видимо, таким образом смог выйти на членов съемочной группы популярного сериала. Для Базанова, если вина его будет доказана, роль в проекте режиссера и продюсера Жоры Крыжовникова может оказаться последней в творческой карьере и кино. По сюжету Базанов играл в «Слове пацана» Демида, одного из членов группировки «Универсам», которую контролирует Кощей. Он появляется эпизодически, в начале второй серии, где Кощей заставляет его драться с главным героем сериала Вовой Адидасом. Персонаж Базанова Демид в драке сильно избивает Адидаса и побеждает. Ограбление предпринимателя в центре Москвы произошло 22 ноября в 2011 года. Бизнесмен Александр Дзабиев в момент нападения шел недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. На тот момент ему было 49 лет, он являлся директором ООО «Оптим проект» и занимался торговлей овощами. Следствию удалось выяснить, что преступники подъехали к Дзабиеву на внедорожнике Audi. Их было четверо, а на их лицах были маски. Грабители попытались отобрать у Дзабиева кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов. Предприниматель начал оказывать банде сопротивление, тогда один из налетчиков выстрелил ему в голову из боевого пистолета на глазах у сына. Завладев деньгами, участники грабежа скрылись. Раненый Дзабиев был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Спустя 12 лет после убийства предпринимателя официальный представитель МВД России Ирина Волк сделала заявление, что по подозрению в грабеже задержаны два жителя Московской области. Один из них — это актер нашумевшего сериала «Слово пацана». Задержание актера сериала проходило с участием бойцов спецназа Росгвардии. Сегодня, 25 декабря, Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Базанова под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года. Пока правоохранители не раскрывают всех деталей и роли Базанова в этой истории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...