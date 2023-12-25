Чем известен арестованный актер «Слова пацана» Базанов

26 декабря 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Актер встретит Новый год в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU По решению Замоскворецкого суда актер сериала «Слово пацана» Сергей Базанов отправлен в СИЗО на два месяца. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году. URA.RU рассказывает, чем известен Базанов и в каких преступлениях его собираются обвинить. Фильмография Базанова Участие в проекте сериала «Слово пацана» стало звездным часом для актера Базанова. В его биографии нет громких премьер и ролей. В основном он снимался в массовке и, видимо, таким образом смог выйти на членов съемочной группы популярного сериала. Для Базанова, если вина его будет доказана, роль в проекте режиссера и продюсера Жоры Крыжовникова может оказаться последней в творческой карьере и кино. По сюжету Базанов играл в «Слове пацана» Демида, одного из членов группировки «Универсам», которую контролирует Кощей. Он появляется эпизодически, в начале второй серии, где Кощей заставляет его драться с главным героем сериала Вовой Адидасом. Персонаж Базанова Демид в драке сильно избивает Адидаса и побеждает. Бизнесмена Дзабиева убивали на глазах у сына Ограбление предпринимателя в центре Москвы произошло 22 ноября в 2011 года. Бизнесмен Александр Дзабиев в момент нападения шел недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. На тот момент ему было 49 лет, он являлся директором ООО «Оптим проект» и занимался торговлей овощами. Следствию удалось выяснить, что преступники подъехали к Дзабиеву на внедорожнике Audi. Их было четверо, а на их лицах были маски. Грабители попытались отобрать у Дзабиева кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов. Предприниматель начал оказывать банде сопротивление, тогда один из налетчиков выстрелил ему в голову из боевого пистолета на глазах у сына. Завладев деньгами, участники грабежа скрылись. Раненый Дзабиев был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Задержание актера Спустя 12 лет после убийства предпринимателя официальный представитель МВД России Ирина Волк сделала заявление, что по подозрению в грабеже задержаны два жителя Московской области. Один из них — это актер нашумевшего сериала «Слово пацана». Задержание актера сериала проходило с участием бойцов спецназа Росгвардии. Сегодня, 25 декабря, Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Базанова под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года. Пока правоохранители не раскрывают всех деталей и роли Базанова в этой истории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По решению Замоскворецкого суда актер сериала «Слово пацана» Сергей Базанов отправлен в СИЗО на два месяца. Его подозревают в убийстве бизнесмена Александра Дзабиева в Большом Полуярославском переулке в Москве в 2011 году. URA.RU рассказывает, чем известен Базанов и в каких преступлениях его собираются обвинить. Участие в проекте сериала «Слово пацана» стало звездным часом для актера Базанова. В его биографии нет громких премьер и ролей. В основном он снимался в массовке и, видимо, таким образом смог выйти на членов съемочной группы популярного сериала. Для Базанова, если вина его будет доказана, роль в проекте режиссера и продюсера Жоры Крыжовникова может оказаться последней в творческой карьере и кино. По сюжету Базанов играл в «Слове пацана» Демида, одного из членов группировки «Универсам», которую контролирует Кощей. Он появляется эпизодически, в начале второй серии, где Кощей заставляет его драться с главным героем сериала Вовой Адидасом. Персонаж Базанова Демид в драке сильно избивает Адидаса и побеждает. Ограбление предпринимателя в центре Москвы произошло 22 ноября в 2011 года. Бизнесмен Александр Дзабиев в момент нападения шел недалеко от станции метро «Курская», вместе со своим 25-летним сыном. На тот момент ему было 49 лет, он являлся директором ООО «Оптим проект» и занимался торговлей овощами. Следствию удалось выяснить, что преступники подъехали к Дзабиеву на внедорожнике Audi. Их было четверо, а на их лицах были маски. Грабители попытались отобрать у Дзабиева кейс, в котором находилось около 900 тысяч долларов. Предприниматель начал оказывать банде сопротивление, тогда один из налетчиков выстрелил ему в голову из боевого пистолета на глазах у сына. Завладев деньгами, участники грабежа скрылись. Раненый Дзабиев был доставлен в больницу, где скончался от полученных ранений. Спустя 12 лет после убийства предпринимателя официальный представитель МВД России Ирина Волк сделала заявление, что по подозрению в грабеже задержаны два жителя Московской области. Один из них — это актер нашумевшего сериала «Слово пацана». Задержание актера сериала проходило с участием бойцов спецназа Росгвардии. Сегодня, 25 декабря, Замоскворецкий районный суд Москвы заключил Базанова под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года. Пока правоохранители не раскрывают всех деталей и роли Базанова в этой истории.