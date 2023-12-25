Актера «Слова пацана» Базанова арестовали по делу 12-летней давности

Актера сериала «Слово пацана» Сергея Базанова арестовали на два месяца за преступление, которое он мог совершить в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.
«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году», — передает данные суда ТАСС. Его заключили под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года.
Следствие считает, что Базанов входил в банду, которая напала в 2011 году на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Потерпевшему выстрелили в голову и похитили у него сумку, в которой было 900 тысяч долларов. В сериале «Слово пацана» Базанов сыграл роль Демида, участника банды «Универсам».
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