Актера «Слова пацана» Базанова арестовали по делу 12-летней давности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Александру «Фартовому» Дискову в Ленинском суде. Екатеринбург, уголовное дело, арест, суд, мера пресечения, наручники
Актера подозревают в убийстве Фото:

Актера сериала «Слово пацана» Сергея Базанова арестовали на два месяца за преступление, которое он мог совершить в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

«Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году», — передает данные суда ТАСС. Его заключили под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года.

Следствие считает, что Базанов входил в банду, которая напала в 2011 году на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Потерпевшему выстрелили в голову и похитили у него сумку, в которой было 900 тысяч долларов. В сериале «Слово пацана» Базанов сыграл роль Демида, участника банды «Универсам».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера сериала «Слово пацана» Сергея Базанова арестовали на два месяца за преступление, которое он мог совершить в 2011 году. Об этом сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы. «Замоскворецкий районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Базанова Сергея Юрьевича, подозреваемого в убийстве, совершенном в 2011 году», — передает данные суда ТАСС. Его заключили под стражу на два месяца до 20 февраля 2024 года. Следствие считает, что Базанов входил в банду, которая напала в 2011 году на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в Москве. Потерпевшему выстрелили в голову и похитили у него сумку, в которой было 900 тысяч долларов. В сериале «Слово пацана» Базанов сыграл роль Демида, участника банды «Универсам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...