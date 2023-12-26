Миасский автозавод завершил испытания арктического автопоезда

Автопоезд станет третьей моделью разработанной линейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) завершил испытания арктического автопоезда. Как рассказали в пресс-службе предприятия, подготовка к серийному производству намечена на конец 2024 года.

«На автозаводе „Урал“ завершен обязательный комплекс испытаний колесного транспортного средства „Арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем“. В 2024 году запланирована подготовка производства к серийному производству», — отметили на заводе.

Автопоезд стал третьей моделью арктического автобуса. Он создан в составе седельного тягача и полуприцепа с активным приводом. Колесная формула тягача шесть на шесть, у колес полуприцепа привод мощностью 72 киловатта сделан активным. При необходимости он будет подключаться для преодоления сложных участков пути, повышая тяговые свойства автопоезда. Питание привода будет вестись от своей дизель-генераторной установки мощностью 100 киловатт в заднем модуле полуприцепа. Система позволит выполнять роль мини-электростанции для питания внешнего оборудования в виде осветительных установок, при работе на местах чрезвычайных ситуаций.

Основной и дополнительный топливный баки обеспечат запас хода не менее 500 км. Топливные системы инженеры оснастили нагревательными элементами и рукавами, что исключит парафинизацию ГСМ в условиях низких температур.

Машина предназначена для транспортировки в районах со слабо развитыми дорогами при температурах до минус 50 градусов. Автомобиль может передвигаться по местности с рыхлыми грунтами, снежной целине, дорогам общего пользования и водным преградам глубиной до 1,3 м без подготовки.

На базе автопоезда можно создавать комплексы — медицинский, учебный, общественного питания. Автомобиль поможет при монтаже и обеспечении подвижности спецтехники при выполнении на местности производственных задач. Самовытаскивание тягача возможно за счет установленной электролебедки с тяговым усилием в восемь тонн. При этом оперение тягача и полуприцепа позволит с помощью смещения или демонтажа элементов и замены колес с шинами двигаться по дорогам общего пользования с соблюдением дорожных габаритов по ширине и высоте.

Проект реализован в содружестве с Московским государственным техуниверситетом имени Баумана (МГТУ) и Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ). Подготовка к выпуску двух первых моделей началась в 2023 году.