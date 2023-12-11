Семейство арктических автобусов из Миасса будет включать три модели

Первоначально будет создано три модели арктического автобуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семейство арктических автобусов автозавода «Урал» из Миасса (Челябинская область) первоначально будет состоять из трех моделей. Как URA.RU сообщил гендиректор предприятия Павел Яковлев, в декабре о возможностях машины рассказали на форуме «Арктика» в Санкт-Петербурге.

«В настоящий момент есть два исполнения арктического автобуса. Готовится третья модель — автопоезд в составе седельного тягача и полуприцепа с активным приводом. Также, возможно, будет создан пескоболотоход», — сообщил URA.RU Яковлев.

Первая модель является двухобъемной, за ее основу взят классический вариант вахтового автобуса. В ней кузов и кабина являются отдельными модулями. Вторая модификация стала однообъемной. В создаваемом автопоезде все 10 колес, включая колеса полуприцепа, будут ведущими. Сам полуприцеп можно будет использовать как автономный салон под задачи пользователя.

Первое в мире транспортное средство для критических северных условий имеет двигатель мощностью 310 лошадиных сил и может работать при температурах до минус 50 градусов. Автобус предназначен для перевозки по временным зимним дорогам со сложными участками пути. Использование широкопрофильных шин обеспечивает низкое удельное давление на опорную поверхность. В результате повышена безопасность хода. Вместимость составляет 22 пассажира, у каждого из которых будет своя USB-розетка и встроенная беспроводная зарядка.

Подготовка к производству началась в начале 2023 года. Выпуск планируют начать к концу 2024 года. Основными потребителями станут власти регионов и муниципалитетов Крайнего Севера, добывающие компании, организации ученых. Потенциальным потребителям транспорт планируется показать в Норильске в январе.

Автобус создается совместно с Московским государственным техуниверситетом имени Баумана и Южно-Уральского госуниверситета. Машина прошла серию испытаний в условиях низких температур Якутии и на полигонах Челябинской области.