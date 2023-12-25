25 декабря 2023

Вопрос жителя ЯНАО про оленевода прозвучал в знаменитом интеллектуальном казино

Вопрос жителя ЯНАО про оленевода прозвучал в «Что? Где? Когда?»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хантыйское стойбище Кантеровых, Сургутский район., ханты, кмнс, оленевод, олени, аборигены
Житель Салехарда задал знатокам непростой вопрос про оленевода Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) Сергей Нестеренко принял участие в последнем раунде финальной игры «Что? Где? Когда?» и задал вопрос про оленевода. Команде знатоков при сете 5:5 потребовалась дополнительная минута, чтобы дать правильный ответ. Эфир телепередачи размещен на сайте Первого канала.

«В 20-х годах XX века один оленевод поехал на съезд делегатов в город Тобольск и приготовил для своего выступления шпаргалку. Писать и читать он не умел, поэтому нарисовал себе картинки в качестве подсказки. В первой части доклада он говорил, что рыбы на Ямале много, а снастей надо бы побольше. Во второй части просил разрешить ненцам охотиться на песца. О чем просил оленевод в третьей части своего доклада?» — так прозвучал вопрос Сергея Нестеренко в телепередаче «Что? Где? Когда?».

Верный ответ дала Кристина Заляускайте: «Возможно, этот человек просил выделить ветеринара или какую-то медицинскую помощь, чтобы вакцинировать животных». Команда победила со счетом 6:5. Бриллиантовую сову вручили капитану команды Денису Элькису.

Ранее URA.RU сообщало, что команда из Ноябрьска «Фисташковое настроение» сыграет в интеллектуальном клубе знатоков «Что? Где? Когда?», который находится в Москве в Нескучном саду. Это право она заслужила, заняв первое место в региональном чемпионате.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Салехарда (ЯНАО) Сергей Нестеренко принял участие в последнем раунде финальной игры «Что? Где? Когда?» и задал вопрос про оленевода. Команде знатоков при сете 5:5 потребовалась дополнительная минута, чтобы дать правильный ответ. Эфир телепередачи размещен на сайте Первого канала. «В 20-х годах XX века один оленевод поехал на съезд делегатов в город Тобольск и приготовил для своего выступления шпаргалку. Писать и читать он не умел, поэтому нарисовал себе картинки в качестве подсказки. В первой части доклада он говорил, что рыбы на Ямале много, а снастей надо бы побольше. Во второй части просил разрешить ненцам охотиться на песца. О чем просил оленевод в третьей части своего доклада?» — так прозвучал вопрос Сергея Нестеренко в телепередаче «Что? Где? Когда?». Верный ответ дала Кристина Заляускайте: «Возможно, этот человек просил выделить ветеринара или какую-то медицинскую помощь, чтобы вакцинировать животных». Команда победила со счетом 6:5. Бриллиантовую сову вручили капитану команды Денису Элькису. Ранее URA.RU сообщало, что команда из Ноябрьска «Фисташковое настроение» сыграет в интеллектуальном клубе знатоков «Что? Где? Когда?», который находится в Москве в Нескучном саду. Это право она заслужила, заняв первое место в региональном чемпионате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...