Вопрос жителя ЯНАО про оленевода прозвучал в знаменитом интеллектуальном казино

Вопрос жителя ЯНАО про оленевода прозвучал в «Что? Где? Когда?»

26 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Житель Салехарда задал знатокам непростой вопрос про оленевода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Салехарда (ЯНАО) Сергей Нестеренко принял участие в последнем раунде финальной игры «Что? Где? Когда?» и задал вопрос про оленевода. Команде знатоков при сете 5:5 потребовалась дополнительная минута, чтобы дать правильный ответ. Эфир телепередачи размещен на сайте Первого канала. «В 20-х годах XX века один оленевод поехал на съезд делегатов в город Тобольск и приготовил для своего выступления шпаргалку. Писать и читать он не умел, поэтому нарисовал себе картинки в качестве подсказки. В первой части доклада он говорил, что рыбы на Ямале много, а снастей надо бы побольше. Во второй части просил разрешить ненцам охотиться на песца. О чем просил оленевод в третьей части своего доклада?» — так прозвучал вопрос Сергея Нестеренко в телепередаче «Что? Где? Когда?». Верный ответ дала Кристина Заляускайте: «Возможно, этот человек просил выделить ветеринара или какую-то медицинскую помощь, чтобы вакцинировать животных». Команда победила со счетом 6:5. Бриллиантовую сову вручили капитану команды Денису Элькису. Ранее URA.RU сообщало, что команда из Ноябрьска «Фисташковое настроение» сыграет в интеллектуальном клубе знатоков «Что? Где? Когда?», который находится в Москве в Нескучном саду. Это право она заслужила, заняв первое место в региональном чемпионате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Салехарда (ЯНАО) Сергей Нестеренко принял участие в последнем раунде финальной игры «Что? Где? Когда?» и задал вопрос про оленевода. Команде знатоков при сете 5:5 потребовалась дополнительная минута, чтобы дать правильный ответ. Эфир телепередачи размещен на сайте Первого канала. «В 20-х годах XX века один оленевод поехал на съезд делегатов в город Тобольск и приготовил для своего выступления шпаргалку. Писать и читать он не умел, поэтому нарисовал себе картинки в качестве подсказки. В первой части доклада он говорил, что рыбы на Ямале много, а снастей надо бы побольше. Во второй части просил разрешить ненцам охотиться на песца. О чем просил оленевод в третьей части своего доклада?» — так прозвучал вопрос Сергея Нестеренко в телепередаче «Что? Где? Когда?». Верный ответ дала Кристина Заляускайте: «Возможно, этот человек просил выделить ветеринара или какую-то медицинскую помощь, чтобы вакцинировать животных». Команда победила со счетом 6:5. Бриллиантовую сову вручили капитану команды Денису Элькису. Ранее URA.RU сообщало, что команда из Ноябрьска «Фисташковое настроение» сыграет в интеллектуальном клубе знатоков «Что? Где? Когда?», который находится в Москве в Нескучном саду. Это право она заслужила, заняв первое место в региональном чемпионате.