Команда из ЯНАО сыграет в интеллектуальном клубе знатоков в Москве

Команда из Ноябрьска сыграет в Нескучном саду в «Что? Где? Когда?» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Команда из Ноябрьска «Фисташковое настроение» сыграет в интеллектуальном клубе знатоков «Что? Где? Когда?», который находится в Москве в Нескучном саду. Это право она заслужила, заняв первое место в региональном чемпионате, сообщил мэр Ноябрьска Алексей Романов в своем telegram-канале.

«Ноябрьская команда „Фисташковое настроение“ стала победителем в Ямальских интеллектуальных играх. В марте наша команда сыграет финальную игру в Нескучном саду в Москве», — написал Алексей Романов в Telegram.

Игра состоялась в Салехарде и прошла по классическим правилам клуба «Что? Где? Когда?», ведущим выступил капитан команды знатоков Алексей Блинов. Романов отметил, что учащиеся девятой школы, из которых состоит команда, продемонстрировали отличные знания истории, культуры и географии Ямала и России.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое начал работу интеллектуальный клуб «Лига Совы». В сезоне состоится шесть игр, победители финальной игры получат сто тысяч рублей.