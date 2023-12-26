Британский генерал Бэрронс: Россия движется к победе на Украине

26 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Россия движется к победе над Украиной, считает Ричард Бэрронс Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия движется к победе в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги, заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. «Россия движется к победе на Украине, причем инициатива на поле боя безоговорочно переходит к Москве. Если Запад так и не сумеет предоставить ей деньги и оружие, это станет „абсолютным провалом“ для Киева и его союзников», — заявил Ричард Бэрронс в интервью газете The National. По словам британского генерала в отставке, вина за поражение Украины лежит на странах Запада, которые не смогли вовремя наладить поставки вооружения. Армия России, победив Украину, станет гораздо сильнее и опытнее, добавил Ричард Бэрронс. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс отмечал, что страны Запада якобы пострадают от последствий в случае победы России над Украиной. В связи с этим он осудил те страны, которые помогают Украине меньше, чем Великобритания.

Россия движется к победе в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги, заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. «Россия движется к победе на Украине, причем инициатива на поле боя безоговорочно переходит к Москве. Если Запад так и не сумеет предоставить ей деньги и оружие, это станет „абсолютным провалом“ для Киева и его союзников», — заявил Ричард Бэрронс в интервью газете The National. По словам британского генерала в отставке, вина за поражение Украины лежит на странах Запада, которые не смогли вовремя наладить поставки вооружения. Армия России, победив Украину, станет гораздо сильнее и опытнее, добавил Ричард Бэрронс. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс отмечал, что страны Запада якобы пострадают от последствий в случае победы России над Украиной. В связи с этим он осудил те страны, которые помогают Украине меньше, чем Великобритания.