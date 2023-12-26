26 декабря 2023

Британский генерал Бэрронс: Россия движется к победе на Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, танк, всу,  stock
Россия движется к победе над Украиной, считает Ричард Бэрронс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия движется к победе в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги, заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс.

«Россия движется к победе на Украине, причем инициатива на поле боя безоговорочно переходит к Москве. Если Запад так и не сумеет предоставить ей деньги и оружие, это станет „абсолютным провалом“ для Киева и его союзников», — заявил Ричард Бэрронс в интервью газете The National.

По словам британского генерала в отставке, вина за поражение Украины лежит на странах Запада, которые не смогли вовремя наладить поставки вооружения. Армия России, победив Украину, станет гораздо сильнее и опытнее, добавил Ричард Бэрронс.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс отмечал, что страны Запада якобы пострадают от последствий в случае победы России над Украиной. В связи с этим он осудил те страны, которые помогают Украине меньше, чем Великобритания.

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Россия движется к победе в конфликте с Украиной. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет провал, если Запад не сможет предоставить стране оружие и деньги, заявил британский генерал в отставке Ричард Бэрронс. «Россия движется к победе на Украине, причем инициатива на поле боя безоговорочно переходит к Москве. Если Запад так и не сумеет предоставить ей деньги и оружие, это станет „абсолютным провалом“ для Киева и его союзников», — заявил Ричард Бэрронс в интервью газете The National. По словам британского генерала в отставке, вина за поражение Украины лежит на странах Запада, которые не смогли вовремя наладить поставки вооружения. Армия России, победив Украину, станет гораздо сильнее и опытнее, добавил Ричард Бэрронс. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс отмечал, что страны Запада якобы пострадают от последствий в случае победы России над Украиной. В связи с этим он осудил те страны, которые помогают Украине меньше, чем Великобритания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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