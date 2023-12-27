Минобороны РФ: ВКС запустили в космос второй военный спутник за неделю

За 2023 год Россия запустила семь ракет с Плесецка
С космодрома Плесецк Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С Плесецка в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Россия в 2023 году запустила в космос 19 ракет, семь из которых с Плесецка. В предыдущий раз ВКС отправили в небо «Союз-2.1б» 21 декабря, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.