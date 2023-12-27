Минобороны РФ: ВКС запустили в космос второй военный спутник за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе,  stock
За 2023 год Россия запустила семь ракет с Плесецка Фото:

С космодрома Плесецк Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С Плесецка в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Россия в 2023 году запустила в космос 19 ракет, семь из которых с Плесецка. В предыдущий раз ВКС отправили в небо «Союз-2.1б» 21 декабря, передает RT.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С космодрома Плесецк Воздушно-космические силы России (ВКС) запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «С Плесецка в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса „Союз-2.1в“ с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Россия в 2023 году запустила в космос 19 ракет, семь из которых с Плесецка. В предыдущий раз ВКС отправили в небо «Союз-2.1б» 21 декабря, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...