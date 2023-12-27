Путин исполнил мечту 11-летнего мальчика

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко Фото:

Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 11-летнего Никиты Мирошниченко — побывать в Эрмитаже. Российский лидер также пообщался с мальчиком по телефону.

«Президент исполнил мечту Никиты Мирошниченко — посетить Эрмитаж», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Там добавили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с 11-летним мальчиком, который является участником благотворительной акции «Елка желаний». Вместе с родителями и старшей сестрой Никита посетил музейный комплекс и также познакомился с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга.

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Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 11-летнего Никиты Мирошниченко — побывать в Эрмитаже. Российский лидер также пообщался с мальчиком по телефону. «Президент исполнил мечту Никиты Мирошниченко — посетить Эрмитаж», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Там добавили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с 11-летним мальчиком, который является участником благотворительной акции «Елка желаний». Вместе с родителями и старшей сестрой Никита посетил музейный комплекс и также познакомился с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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