Путин исполнил мечту 11-летнего мальчика

Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 11-летнего Никиты Мирошниченко — побывать в Эрмитаже. Российский лидер также пообщался с мальчиком по телефону.
«Президент исполнил мечту Никиты Мирошниченко — посетить Эрмитаж», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Там добавили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с 11-летним мальчиком, который является участником благотворительной акции «Елка желаний». Вместе с родителями и старшей сестрой Никита посетил музейный комплекс и также познакомился с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга.
Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту 11-летнего Никиты Мирошниченко — побывать в Эрмитаже. Российский лидер также пообщался с мальчиком по телефону. «Президент исполнил мечту Никиты Мирошниченко — посетить Эрмитаж», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Там добавили, что Владимир Путин провел телефонный разговор с 11-летним мальчиком, который является участником благотворительной акции «Елка желаний». Вместе с родителями и старшей сестрой Никита посетил музейный комплекс и также познакомился с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга.