В России подорожали легковые автомобили и телевизоры

27 декабря 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Иностранные автомобили с начала года подорожали на 4,07% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России за последнюю неделю выросли цены на российские легковые автомобили, телевизоры и майки. Об этом стало известно из данных Росстата. «За неделю с 19 по 25 декабря среди потребительских товаров больше всего подорожали российские легковые автомобили, телевизоры и майки», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Отмечается, что легковые автомобили выросли на 1,54% за последнюю неделю и на 17,59% с начала года, а телевизоры подорожали на 0,47%. С начала года цены на телевизоры снизились на 6,43%. Майки подорожали на 0,38%, с начала года — на 6,51%. Цены на иностранные автомобили за неделю не изменились, однако с начала года увеличились на 4,07%. В то же время, незначительно снизились цены на напольные электропылесосы и мыло на 0,45% и 0,11% соответственно, заключили в Росстате.

В России за последнюю неделю выросли цены на российские легковые автомобили, телевизоры и майки. Об этом стало известно из данных Росстата. «За неделю с 19 по 25 декабря среди потребительских товаров больше всего подорожали российские легковые автомобили, телевизоры и майки», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Отмечается, что легковые автомобили выросли на 1,54% за последнюю неделю и на 17,59% с начала года, а телевизоры подорожали на 0,47%. С начала года цены на телевизоры снизились на 6,43%. Майки подорожали на 0,38%, с начала года — на 6,51%. Цены на иностранные автомобили за неделю не изменились, однако с начала года увеличились на 4,07%. В то же время, незначительно снизились цены на напольные электропылесосы и мыло на 0,45% и 0,11% соответственно, заключили в Росстате.