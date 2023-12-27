В России подорожали легковые автомобили и телевизоры

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Иностранные автомобили с начала года подорожали на 4,07% Фото:

В России за последнюю неделю выросли цены на российские легковые автомобили, телевизоры и майки. Об этом стало известно из данных Росстата.

«За неделю с 19 по 25 декабря среди потребительских товаров больше всего подорожали российские легковые автомобили, телевизоры и майки», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Отмечается, что легковые автомобили выросли на 1,54% за последнюю неделю и на 17,59% с начала года, а телевизоры подорожали на 0,47%. С начала года цены на телевизоры снизились на 6,43%.

Майки подорожали на 0,38%, с начала года — на 6,51%. Цены на иностранные автомобили за неделю не изменились, однако с начала года увеличились на 4,07%. В то же время, незначительно снизились цены на напольные электропылесосы и мыло на 0,45% и 0,11% соответственно, заключили в Росстате.

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В России за последнюю неделю выросли цены на российские легковые автомобили, телевизоры и майки. Об этом стало известно из данных Росстата. «За неделю с 19 по 25 декабря среди потребительских товаров больше всего подорожали российские легковые автомобили, телевизоры и майки», — сообщается на официальном сайте федеральной службы. Отмечается, что легковые автомобили выросли на 1,54% за последнюю неделю и на 17,59% с начала года, а телевизоры подорожали на 0,47%. С начала года цены на телевизоры снизились на 6,43%. Майки подорожали на 0,38%, с начала года — на 6,51%. Цены на иностранные автомобили за неделю не изменились, однако с начала года увеличились на 4,07%. В то же время, незначительно снизились цены на напольные электропылесосы и мыло на 0,45% и 0,11% соответственно, заключили в Росстате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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