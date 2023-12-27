Челябинские фермеры удержали цены на куриные яйца

Челябинские фермеры постарались сдержать цены на куриные яйца на прежнем уровне Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ряд фермерских хозяйств Челябинской области удержали цены на яйца на прежнем уровне. Как аграрии рассказали URA.RU, незначительный рост был связан с сезонным фактором.

«Стоимость яиц в магазинах доходит до 170 рублей за десяток. Мы сохранили цену в 140 рублей, как продавали раньше. Иначе постоянным покупателям будет сложно объяснить скачок», — сообщила URA.RU фермер из Григорьевки Каслинского района Анна Инимникова.

Собеседница отметила, что себестоимость складывается из закупки кормов. Их цена выросла: более доступный вариант производителей из Кыштыма подорожал к декабрю на 25%, более дорогой у внешнего изготовителя — на 15%. В Златоусте фермер Максим Макаров рассказал, что на удорожание повлияли затраты на электроэнергию, которой зимой для обогрева курятника требуется больше. Сезонный фактор привел к росту цены в 14%: со 110 рублей до 125%. Примерно такой же рост был и в декабре 2022 года.

«Многие птицефабрики столкнулись с проблемами в трудоустройстве и увеличением затрат на персонал. К тому же пандемия COVID-19 вызвала сокращение производства яиц, что привело к дисбалансу между спросом и предложением. Яйцо в России всегда считалось доступным источником белка», — сообщили URA.RU в пресс-службе региональной птицефабрики.

Другим фактором, отметил эксперт, является повышение цен на бензин, которое произошло в августе и остается на высоком уровне, а также увеличение стоимости электроэнергии. Данные факторы привели к дефициту предложения яиц, что спровоцировало рост цены на рынке. О напряженной ситуации URA.RU рассказала фермер из Аргаяшского района Ильяна Юмагужина. Зимой хозяйство выпуском яиц не занимается, однако в сезоне 2024 года аграрий спрогнозировала рост отпускных цен.