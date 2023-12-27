Росстат: яйца за год подорожали на 59%

27 декабря 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

Куриные яйца с начала года подорожали на 58,97%, заявили в Росстате Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цены на куриные яйца в России продолжают расти. За неделю с 19 по 25 декабря средняя цена продукта увеличилась на 3,95%. За последний год куриные яйца подорожали на 58,97%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 19 по 25 декабря выросла на 3,95%», — передает данные ведомства РИА Новости. Этот процентный рост составляет меньше, чем за предыдущую неделю, когда цены выросли на 4,62% с 12 по 18 декабря. В целом с начала года наблюдается рост цен на яйца в размере 58,97%. Региональное распределение показывает, что в 54 субъектах Российской Федерации цены на яйца выросли на 0,1-5%, а в 26 субъектах — на 5,1-10,2%. В то же время в Псковской области и Чукотском автономном округе цены остались неизменными, а в трех субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%, заключили в Росстате. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила четыре дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по подозрению в нарушении закона о защите конкуренции. В октябре эти компании увеличили цены на яйца до 40% в течение месяца. ФАС предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца до 5%, сообщает РАПСИ.

Цены на куриные яйца в России продолжают расти. За неделю с 19 по 25 декабря средняя цена продукта увеличилась на 3,95%. За последний год куриные яйца подорожали на 58,97%. Об этом стало известно из данных Росстата. «Средняя цена на куриное яйцо в РФ за неделю с 19 по 25 декабря выросла на 3,95%», — передает данные ведомства РИА Новости. Этот процентный рост составляет меньше, чем за предыдущую неделю, когда цены выросли на 4,62% с 12 по 18 декабря. В целом с начала года наблюдается рост цен на яйца в размере 58,97%. Региональное распределение показывает, что в 54 субъектах Российской Федерации цены на яйца выросли на 0,1-5%, а в 26 субъектах — на 5,1-10,2%. В то же время в Псковской области и Чукотском автономном округе цены остались неизменными, а в трех субъектах цены на яйца снизились на 0,1-0,3%, заключили в Росстате. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила четыре дела против производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях по подозрению в нарушении закона о защите конкуренции. В октябре эти компании увеличили цены на яйца до 40% в течение месяца. ФАС предложила торговым сетям временно ограничить наценку на куриные яйца до 5%, сообщает РАПСИ.