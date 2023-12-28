В Киргизии предотвратили теракт на территории православного храма

Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в стране. Двое подростков из ИГ (группировка, запрещенная в РФ) попытались совершить террористический акт у православного храма в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.
«Двое [шестнадцатилетних подростков] планировали произвести закладку взрывчатки у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт в Храме Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада», — сообщили в пресс-службе нацбезопасности. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что преступники были завербованы террористической группировкой в интернете. Была обнаружена соответствующая переписка.
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