В Киргизии предотвратили теракт на территории православного храма

28 декабря 2023 в 09:15 Размер текста - 17 +

В Киргизии задержали двух подростков при попытке совершения теракта на храм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в стране. Двое подростков из ИГ (группировка, запрещенная в РФ) попытались совершить террористический акт у православного храма в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. «Двое [шестнадцатилетних подростков] планировали произвести закладку взрывчатки у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт в Храме Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада», — сообщили в пресс-службе нацбезопасности. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что преступники были завербованы террористической группировкой в интернете. Была обнаружена соответствующая переписка.

Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в стране. Двое подростков из ИГ (группировка, запрещенная в РФ) попытались совершить террористический акт у православного храма в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. «Двое [шестнадцатилетних подростков] планировали произвести закладку взрывчатки у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт в Храме Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада», — сообщили в пресс-службе нацбезопасности. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что преступники были завербованы террористической группировкой в интернете. Была обнаружена соответствующая переписка.