В Киргизии предотвратили теракт на территории православного храма

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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , купол храма, храм, церковь, крест церкви
В Киргизии задержали двух подростков при попытке совершения теракта на храм Фото:

Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в стране. Двое подростков из ИГ (группировка, запрещенная в РФ) попытались совершить террористический акт у православного храма в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики.

«Двое [шестнадцатилетних подростков] планировали произвести закладку взрывчатки у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт в Храме Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада», — сообщили в пресс-службе нацбезопасности. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что преступники были завербованы террористической группировкой в интернете. Была обнаружена соответствующая переписка.

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Спецслужбы Киргизии предотвратили теракт в стране. Двое подростков из ИГ (группировка, запрещенная в РФ) попытались совершить террористический акт у православного храма в городе Джалал-Абаде. Об этом сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики. «Двое [шестнадцатилетних подростков] планировали произвести закладку взрывчатки у главной елки на центральной площади Джалал-Абада, а также намеревались организовать теракт в Храме Успения Пресвятой Богородицы Джалал-Абада», — сообщили в пресс-службе нацбезопасности. Их слова передает РИА Новости. Отмечается, что преступники были завербованы террористической группировкой в интернете. Была обнаружена соответствующая переписка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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