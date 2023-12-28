Чтецам оскорбительных стихов о Донбассе вынесли приговор

Участникам дела о «Маяковских чтениях» вынес приговор Тверской районный суд Москвы. Им грозит до семи лет колонии.
«Егор Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Артем Камардин получил семь лет колонии», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что третьему участнику Николаю Дайненко вынесли приговор еще в мае, тогда ему назначили четыре года колонии общего режима.
Поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Поэты решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий же день их задержали, передает Life.ru. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.
Участникам дела о «Маяковских чтениях» вынес приговор Тверской районный суд Москвы. Им грозит до семи лет колонии. «Егор Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Артем Камардин получил семь лет колонии», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что третьему участнику Николаю Дайненко вынесли приговор еще в мае, тогда ему назначили четыре года колонии общего режима. Поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Поэты решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий же день их задержали, передает Life.ru. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.