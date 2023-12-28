Происшествия Криминал Чтецам оскорбительных стихов о Донбассе вынесли приговор 28 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 + Тверской районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о «Маяковских чтениях» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участникам дела о «Маяковских чтениях» вынес приговор Тверской районный суд Москвы. Им грозит до семи лет колонии. «Егор Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Артем Камардин получил семь лет колонии», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что третьему участнику Николаю Дайненко вынесли приговор еще в мае, тогда ему назначили четыре года колонии общего режима. Поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Поэты решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий же день их задержали, передает Life.ru . После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме. Участникам дела о «Маяковских чтениях» вынес приговор Тверской районный суд Москвы. Им грозит до семи лет колонии. «Егор Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Артем Камардин получил семь лет колонии», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что третьему участнику Николаю Дайненко вынесли приговор еще в мае, тогда ему назначили четыре года колонии общего режима. Поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Поэты решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий же день их задержали, передает Life.ru. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям