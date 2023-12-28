Чтецам оскорбительных стихов о Донбассе вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молоток правосудия. Челябинск, приговор, наказание, молоток, правосудие, уголовный кодекс, суд, преступление, молоток судьи, судейский молоток
Тверской районный суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о «Маяковских чтениях» Фото:

Участникам дела о «Маяковских чтениях» вынес приговор Тверской районный суд Москвы. Им грозит до семи лет колонии.

«Егор Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Артем Камардин получил семь лет колонии», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что третьему участнику Николаю Дайненко вынесли приговор еще в мае, тогда ему назначили четыре года колонии общего режима.

Поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Поэты решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий же день их задержали, передает Life.ru. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участникам дела о «Маяковских чтениях» вынес приговор Тверской районный суд Москвы. Им грозит до семи лет колонии. «Егор Штовбе приговорен к 5,5 года колонии, Артем Камардин получил семь лет колонии», — сообщил корреспондент телеканала РЕН ТВ. Отмечается, что третьему участнику Николаю Дайненко вынесли приговор еще в мае, тогда ему назначили четыре года колонии общего режима. Поводом для уголовного дела стали чтения антироссийских стихов у памятника Маяковскому, которые прошли 25 сентября 2022 года. Поэты решили поглумиться на тему Донбасса и ВС России, а на следующий же день их задержали, передает Life.ru. После задержания они извинились за свои слова, следствие завело на них уголовное дело об экстремизме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...