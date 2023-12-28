«Коммунисты России» определились с кандидатом в президенты

Сергей Малинкович выдвинут кандидатом в президенты России
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Партия «Коммунисты России» выдвинули председателя Центрального комитета партии Сергея Малинковича в качестве кандидата на пост президента. Соответствующее решение было принято на съезде организации.
«Съезд партии „Коммунисты России“ выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что тайное голосование на съезде подтвердило его номинацию. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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