«Коммунисты России» определились с кандидатом в президенты

«Коммунисты России» выдвинули Малинковича кандидатом в президенты
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Малинкович Сергей. Челябинск, портрет, малинкович сергей
Сергей Малинкович выдвинут кандидатом в президенты России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Партия «Коммунисты России» выдвинули председателя Центрального комитета партии Сергея Малинковича в качестве кандидата на пост президента. Соответствующее решение было принято на съезде организации.

«Съезд партии „Коммунисты России“ выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что тайное голосование на съезде подтвердило его номинацию. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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Партия «Коммунисты России» выдвинули председателя Центрального комитета партии Сергея Малинковича в качестве кандидата на пост президента. Соответствующее решение было принято на съезде организации. «Съезд партии „Коммунисты России“ выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что тайное голосование на съезде подтвердило его номинацию. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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