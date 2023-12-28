Политика Выборы «Коммунисты России» определились с кандидатом в президенты «Коммунисты России» выдвинули Малинковича кандидатом в президенты 28 декабря 2023 в 16:00 Размер текста - 17 + Сергей Малинкович выдвинут кандидатом в президенты России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Партия «Коммунисты России» выдвинули председателя Центрального комитета партии Сергея Малинковича в качестве кандидата на пост президента. Соответствующее решение было принято на съезде организации. «Съезд партии „Коммунисты России“ выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что тайное голосование на съезде подтвердило его номинацию. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Партия «Коммунисты России» выдвинули председателя Центрального комитета партии Сергея Малинковича в качестве кандидата на пост президента. Соответствующее решение было принято на съезде организации. «Съезд партии „Коммунисты России“ выдвинул Сергея Малинковича кандидатом в президенты РФ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что тайное голосование на съезде подтвердило его номинацию. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям