Многодетным семьям из российского региона продлили выплаты

Мишустин: выплаты многодетным семьям в Приморье продлены на 2 года

28 декабря 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Выплаты для многодетных семей продлены на следующие два года, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ продлит программу единовременных выплат для многодетных семей в Приморье на следующие два года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина. «Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с тремя и более детьми в Приморье на два года», — заявил Мишустин. Трансляцию заседания правительства РФ ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что для этой программы будет выделено 1,4 миллиарда рублей. В этом году уже было увеличено пособие для семей с тремя и более детьми в Приморском крае. Сейчас оно составляет один миллион рублей. Эти средства можно использовать на оплату ипотечного кредита. Продление программы и выделение дополнительных средств позволит поддержать многодетные семьи и улучшить их жилищные условия, заключил Мишустин.

Правительство РФ продлит программу единовременных выплат для многодетных семей в Приморье на следующие два года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина. «Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с тремя и более детьми в Приморье на два года», — заявил Мишустин. Трансляцию заседания правительства РФ ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что для этой программы будет выделено 1,4 миллиарда рублей. В этом году уже было увеличено пособие для семей с тремя и более детьми в Приморском крае. Сейчас оно составляет один миллион рублей. Эти средства можно использовать на оплату ипотечного кредита. Продление программы и выделение дополнительных средств позволит поддержать многодетные семьи и улучшить их жилищные условия, заключил Мишустин.