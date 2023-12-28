Многодетным семьям из российского региона продлили выплаты

Правительство РФ продлит программу единовременных выплат для многодетных семей в Приморье на следующие два года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.
«Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с тремя и более детьми в Приморье на два года», — заявил Мишустин. Трансляцию заседания правительства РФ ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что для этой программы будет выделено 1,4 миллиарда рублей.
В этом году уже было увеличено пособие для семей с тремя и более детьми в Приморском крае. Сейчас оно составляет один миллион рублей. Эти средства можно использовать на оплату ипотечного кредита. Продление программы и выделение дополнительных средств позволит поддержать многодетные семьи и улучшить их жилищные условия, заключил Мишустин.
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