Многодетным семьям из российского региона продлили выплаты

Мишустин: выплаты многодетным семьям в Приморье продлены на 2 года
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, мишустин михаил
Выплаты для многодетных семей продлены на следующие два года, заявил Михаил Мишустин Фото:

Правительство РФ продлит программу единовременных выплат для многодетных семей в Приморье на следующие два года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с тремя и более детьми в Приморье на два года», — заявил Мишустин. Трансляцию заседания правительства РФ ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что для этой программы будет выделено 1,4 миллиарда рублей.

В этом году уже было увеличено пособие для семей с тремя и более детьми в Приморском крае. Сейчас оно составляет один миллион рублей. Эти средства можно использовать на оплату ипотечного кредита. Продление программы и выделение дополнительных средств позволит поддержать многодетные семьи и улучшить их жилищные условия, заключил Мишустин.

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Правительство РФ продлит программу единовременных выплат для многодетных семей в Приморье на следующие два года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Кабмина. «Правительство приняло решение продлить программу единовременных выплат для семей с тремя и более детьми в Приморье на два года», — заявил Мишустин. Трансляцию заседания правительства РФ ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что для этой программы будет выделено 1,4 миллиарда рублей. В этом году уже было увеличено пособие для семей с тремя и более детьми в Приморском крае. Сейчас оно составляет один миллион рублей. Эти средства можно использовать на оплату ипотечного кредита. Продление программы и выделение дополнительных средств позволит поддержать многодетные семьи и улучшить их жилищные условия, заключил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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