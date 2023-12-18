В России предложили повысить пенсии части россиянок

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Факультет ДПИ в университете третьего возраста. г. Курган, очки в руках, пенсия, руки
Сергей Рыбальченко сообщил, что рассматривается несколько вариантов помощи многодетным семьям Фото:

РФ может использовать зарубежный опыт и начислять дополнительную выплату к пенсии многодетным матерям за каждого ребенка. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Подсмотрели зарубежный опыт, что для многодетных мам предусмотрено повышение пенсии на 10%, если рождены трое детей и на 5% за каждого последующего ребенка. Я считаю, что это очень интересный подход», — заявил Рыбальченко на пресс-конференции. Он отметил, что данное предложение размещено в докладе комиссии «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ».

Председатель подчеркнул, что в настоящий момент обсуждают различные варианты помощи в сфере пенсионных выплат. По его словам, общественные деятели также выступают с инициативой уменьшить пенсионный возраст для многодетных отцов на год на каждого ребенка, однако не больше пяти лет.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила, чтобы у пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, может появиться новая фиксированная выплата к пенсии. Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента, передает «Национальная служба новостей».

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РФ может использовать зарубежный опыт и начислять дополнительную выплату к пенсии многодетным матерям за каждого ребенка. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. «Подсмотрели зарубежный опыт, что для многодетных мам предусмотрено повышение пенсии на 10%, если рождены трое детей и на 5% за каждого последующего ребенка. Я считаю, что это очень интересный подход», — заявил Рыбальченко на пресс-конференции. Он отметил, что данное предложение размещено в докладе комиссии «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ». Председатель подчеркнул, что в настоящий момент обсуждают различные варианты помощи в сфере пенсионных выплат. По его словам, общественные деятели также выступают с инициативой уменьшить пенсионный возраст для многодетных отцов на год на каждого ребенка, однако не больше пяти лет. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила, чтобы у пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, может появиться новая фиксированная выплата к пенсии. Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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