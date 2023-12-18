В России предложили повысить пенсии части россиянок

18 декабря 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Сергей Рыбальченко сообщил, что рассматривается несколько вариантов помощи многодетным семьям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU РФ может использовать зарубежный опыт и начислять дополнительную выплату к пенсии многодетным матерям за каждого ребенка. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. «Подсмотрели зарубежный опыт, что для многодетных мам предусмотрено повышение пенсии на 10%, если рождены трое детей и на 5% за каждого последующего ребенка. Я считаю, что это очень интересный подход», — заявил Рыбальченко на пресс-конференции. Он отметил, что данное предложение размещено в докладе комиссии «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ». Председатель подчеркнул, что в настоящий момент обсуждают различные варианты помощи в сфере пенсионных выплат. По его словам, общественные деятели также выступают с инициативой уменьшить пенсионный возраст для многодетных отцов на год на каждого ребенка, однако не больше пяти лет. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила, чтобы у пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, может появиться новая фиксированная выплата к пенсии. Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента, передает «Национальная служба новостей».

РФ может использовать зарубежный опыт и начислять дополнительную выплату к пенсии многодетным матерям за каждого ребенка. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко. «Подсмотрели зарубежный опыт, что для многодетных мам предусмотрено повышение пенсии на 10%, если рождены трое детей и на 5% за каждого последующего ребенка. Я считаю, что это очень интересный подход», — заявил Рыбальченко на пресс-конференции. Он отметил, что данное предложение размещено в докладе комиссии «Демография 2030. Как обеспечить устойчивый рост населения РФ». Председатель подчеркнул, что в настоящий момент обсуждают различные варианты помощи в сфере пенсионных выплат. По его словам, общественные деятели также выступают с инициативой уменьшить пенсионный возраст для многодетных отцов на год на каждого ребенка, однако не больше пяти лет. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила, чтобы у пенсионеров старше 70 лет, которые в течение жизни имели на иждивении троих и более детей, может появиться новая фиксированная выплата к пенсии. Совет Федерации одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента, передает «Национальная служба новостей».