Челябинские власти с 1 января увеличат социальные выплаты

Выплаты индексируются на четыре процента
С 1 января 2024 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе областного минсоца.
«По поручению губернатора Алексея Текслера региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы. Сумма областного материнского капитала составит 128 235 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
- Также проиндексированы и другие выплаты семьям с детьми. Новые размеры выплат:
- базовый размер пособия на ребенка — 366 рублей.
- на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов — 549 рублей.
- на детей одиноких матерей и детей-инвалидов — 732 рублей.
- на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем — 16 912 рублей.
- областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 614 рублей.
- дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 1 552 рублей.
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