26 декабря 2023

Челябинские власти с 1 января увеличат социальные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги, рубли. Челябинск, банк, зарплата, кредит, долг, ипотека, сдача, сто рублей, пенсия, деньги, расчет, рубли, коммунальные платежи, купюры
Выплаты индексируются на четыре процента Фото:

С 1 января 2024 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе областного минсоца.

«По поручению губернатора Алексея Текслера региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы. Сумма областного материнского капитала составит 128 235 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

  1. Также проиндексированы и другие выплаты семьям с детьми. Новые размеры выплат:
  2. базовый размер пособия на ребенка — 366 рублей.
  3. на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов — 549 рублей.
  4. на детей одиноких матерей и детей-инвалидов — 732 рублей.
  5. на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем — 16 912 рублей.
  6. областное единовременное пособие при рождении ребенка — 6 614 рублей.
  7. дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям — 1 552 рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января 2024 года в Челябинской области будут увеличены размеры региональных социальных выплат. Об этом URA.RU сообщили 27 декабря в пресс-службе областного минсоца. «По поручению губернатора Алексея Текслера региональные меры социальной поддержки будут проиндексированы. Сумма областного материнского капитала составит 128 235 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...