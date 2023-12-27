В мэрии Салехарда проверили информацию о невыплате премий педагогам

Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский взял на личный контроль вопрос премиальных выплат педагогам дошкольных учреждений, сообщается в telegram-канале администрации Салехарда. Меры приняты после того, как в одном из городских пабликов «Вконтакте» появилось анонимное сообщение о том, что педагоги не получили квартальную премию и надбавки за интенсивный труд.
«На каком основании нас, воспитателей, оставили без премии? Должны же быть какие-то аргументы для этого. Мы целый год работали усердно, везде участвовали, на воспитании — 30 детей в каждой группе! Неужели мы недостойны хоть какой-то благодарности от государства! Мы хотим написать коллективную претензию губернатору. Может быть, тогда что-то изменится», — жалуются педагоги в социальной сети.
Как следует из сообщения в telegram-канале администрации, Алексей Титовский поручил департаменту образования проверить данную информацию. «Все выплаты были подкреплены бюджетным финансированием и произведены всем педагогам Салехарда в полном объеме 26 декабря», — сообщается в ответе представителей ведомства, опубликованном на том же канале. Вопрос педагогов остался на личном контроле главы города.
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