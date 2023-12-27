В мэрии Салехарда проверили информацию о невыплате премий педагогам

28 декабря 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Информацию о невыплате педагогам детсадов премий проверили в администрации Салехарда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский взял на личный контроль вопрос премиальных выплат педагогам дошкольных учреждений, сообщается в telegram-канале администрации Салехарда. Меры приняты после того, как в одном из городских пабликов «Вконтакте» появилось анонимное сообщение о том, что педагоги не получили квартальную премию и надбавки за интенсивный труд. «На каком основании нас, воспитателей, оставили без премии? Должны же быть какие-то аргументы для этого. Мы целый год работали усердно, везде участвовали, на воспитании — 30 детей в каждой группе! Неужели мы недостойны хоть какой-то благодарности от государства! Мы хотим написать коллективную претензию губернатору. Может быть, тогда что-то изменится», — жалуются педагоги в социальной сети. Как следует из сообщения в telegram-канале администрации, Алексей Титовский поручил департаменту образования проверить данную информацию. «Все выплаты были подкреплены бюджетным финансированием и произведены всем педагогам Салехарда в полном объеме 26 декабря», — сообщается в ответе представителей ведомства, опубликованном на том же канале. Вопрос педагогов остался на личном контроле главы города.

Глава столицы ЯНАО Алексей Титовский взял на личный контроль вопрос премиальных выплат педагогам дошкольных учреждений, сообщается в telegram-канале администрации Салехарда. Меры приняты после того, как в одном из городских пабликов «Вконтакте» появилось анонимное сообщение о том, что педагоги не получили квартальную премию и надбавки за интенсивный труд. «На каком основании нас, воспитателей, оставили без премии? Должны же быть какие-то аргументы для этого. Мы целый год работали усердно, везде участвовали, на воспитании — 30 детей в каждой группе! Неужели мы недостойны хоть какой-то благодарности от государства! Мы хотим написать коллективную претензию губернатору. Может быть, тогда что-то изменится», — жалуются педагоги в социальной сети. Как следует из сообщения в telegram-канале администрации, Алексей Титовский поручил департаменту образования проверить данную информацию. «Все выплаты были подкреплены бюджетным финансированием и произведены всем педагогам Салехарда в полном объеме 26 декабря», — сообщается в ответе представителей ведомства, опубликованном на том же канале. Вопрос педагогов остался на личном контроле главы города.