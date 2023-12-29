Казахстан исключил «Талибан»* из списка запрещенных организаций

29 декабря 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Казахстан не планирует в ближайшее время развивать дипотношения с Талибаном* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Казахстана исключили Талибан (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Он добавил, что Казахстан пока что не будет развивать дипломатические контакты с организацией. «В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него „Движения Талибан“ в соответствии с практикой ООН», — сообщил Смадияров в интервью изданию Kazinform. По его словам, пока что Казахстан не планирует развивать дипотношения с ранее запрещенной организацией. Республика будет придерживаться принимаемых Советом Безопасности ООН решений и резолюций. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Власти Казахстана исключили Талибан (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка запрещенных организаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Он добавил, что Казахстан пока что не будет развивать дипломатические контакты с организацией. «В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него „Движения Талибан“ в соответствии с практикой ООН», — сообщил Смадияров в интервью изданию Kazinform. По его словам, пока что Казахстан не планирует развивать дипотношения с ранее запрещенной организацией. Республика будет придерживаться принимаемых Советом Безопасности ООН решений и резолюций. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность