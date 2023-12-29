Спикер ВСУ заявил о самой масштабной атаке по Украине

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Украинские территории подверглись самой масштабной атаке, заявил Юрий Игнат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина 29 декабря подверглась самой масштабной ракетной атаке. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит украинский «5 канал».

Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В Харькове в результате ударов были повреждены склады, пишет «Царьград». Также сообщалось о взрывах в Одессе и Львове, сообщает деловое издание «Взгляд».

За несколько дней до этого истребители ВСУ нанесли удары по Феодосии в Крыму. Из-за атаки пострадал порт и десантный корабль «Новочеркасск», а также жилые помещения. Кроме того, один человек погиб, а двое получили ранения.

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Украина 29 декабря подверглась самой масштабной ракетной атаке. Об этом заявил спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели», — заявил Юрий Игнат. Его слова приводит украинский «5 канал». Ранее стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. В Харькове в результате ударов были повреждены склады, пишет «Царьград». Также сообщалось о взрывах в Одессе и Львове, сообщает деловое издание «Взгляд». За несколько дней до этого истребители ВСУ нанесли удары по Феодосии в Крыму. Из-за атаки пострадал порт и десантный корабль «Новочеркасск», а также жилые помещения. Кроме того, один человек погиб, а двое получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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